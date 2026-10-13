Mercedes-teambaas Toto Wolff doet er alles aan om de interne titelstrijd tussen Kimi Antonelli en George Russell in goede banen te leiden. De Oostenrijker grijpt daarbij terug naar een gesprek dat hij ooit voerde met viervoudig wereldkampioen Alain Prost over diens legendarische vete met Ayrton Senna. Volgens Wolff zijn volledige openheid en duidelijkheid binnen de renstal cruciaal om onderling wantrouwen te voorkomen.

De spanningen binnen de renstal lopen op na een lastig verlopen Grand Prix van Singapore afgelopen zondag. Antonelli kwam op het Marina Bay Street Circuit als derde over de streep en bouwde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap daarmee uit naar 102 punten op Russell, die niet verder kwam dan de negende plek. Daardoor krijgt de jonge Italiaan tijdens de Grand Prix in Austin zijn eerste wiskundige kans om de wereldtitel definitief veilig te stellen.

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Lessen uit de strijd tussen Senna en Prost

Toen Toto Wolff na de race in Singapore werd gevraagd hoe hij een eerlijke behandeling van beide coureurs waarborgt, dacht hij meteen terug aan zijn tijd bij Williams. "Ik herinner het me alsof het gisteren was. Ik stond op de grid en vroeg hem hoe het tussen hem en Ayrton Senna zo uit de hand had kunnen lopen", zo vertelt de Mercedes-teambaas over zijn gesprek met Alain Prost.

De voormalig Formule 1-coureur legde destijds haarfijn uit waar het bij McLaren precies misging. Wolff vervolgt: "Hij zei: Het probleem was dat je nooit wist of je de voorkeur kreeg. Op sommige momenten had hij het gevoel dat hij werd voorgetrokken en op andere momenten was dat juist Senna. Dat creëerde een sfeer van wantrouwen binnen het team. Je kreeg het gevoel dat je directe tegenstander misschien voordelen kreeg, zelfs als dat alleen emotioneel zo voelde."

De psychologie achter coureurs

De teambaas van de Zilverpijlen weet maar al te goed dat coureurs gevoelig zijn voor het gevoel benadeeld te worden. "Uiteindelijk zijn coureurs een soort getraumatiseerde achtjarigen die in een kart zijn gezet. Ze jaagden de droom van hun ouders na. Vervolgens komen ze in de Formule 1 terecht en moeten ze ineens aan het teambelang denken", klinkt het. Volgens Toto Wolff is een duidelijke lijn vanuit de leiding de enige oplossing: "Als je niet transparant en evenwichtig bent, kunnen er momenten ontstaan waarop een coureur zijn vertrouwen verliest."

Dat betekent overigens niet dat het team geen stalorders zal uitdelen. Mocht de situatie op het circuit erom vragen, dan kiest de Oostenrijker voor een openlijke aanpak in plaats van geheimzinnigheid. "Als we op een dag besluiten om in het teambelang te handelen, in welke vorm dan ook, dan zal ik dat zeggen. Ik zal duidelijk maken wat de regels zijn. Als een coureur het er niet mee eens is, dan voeren we die discussie gewoon."

Zoektocht naar balans met het updatepakket

Buiten de onderlinge verhoudingen vraagt ook de auto van Mercedes om de nodige aandacht. Waar de renstal eerder dit jaar nog domineerde, zorgde een update in Kuala Lumpur voor een auto die een stuk lastiger te besturen en simpelweg langzamer bleek. Toto Wolff is desalniettemin te spreken over het optreden van Kimi Antonelli onder de zware omstandigheden. "Ik vind dat hij volwassen en goed heeft gereden. We hebben erover gesproken en hij zei dat hij rustig moest blijven en ervoor moest zorgen dat hij de race uitreed."

Op het stratencircuit van Singapore kreeg Antonelli al vroeg drie waarschuwingen voor de zogeheten track limits. "Halverwege de race hadden we alweer drie waarschuwingen. Maar het laat ook zien dat hij de limieten behoorlijk opzoekt", vertelt de teambaas, die met een knipoog stelt dat hij desnoods een hotelkussen in de cockpit legt om het zicht van de coureur te verbeteren. Mercedes probeert ondertussen de vinger achter de updates te krijgen met het oog op het raceweekend in de Verenigde Staten. "Als ik nu op het weekend terugkijk, denk ik dat de nieuwe auto een heel andere afstellingsfilosofie nodig heeft dan de vorige. Dat is wat we momenteel aan het leren zijn. Heeft de auto al de prestaties die we van de update verwachtten? Nog niet. Maar het was een stap in de goede richting. In Austin zullen we zien of er daadwerkelijk meer snelheid in zit, want dat is cruciaal voor de ontwikkelingsrichting van volgend jaar."