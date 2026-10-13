Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard heeft geen goed woord over voor de openingsfase van Charles Leclerc tijdens het gevecht met Max Verstappen in de Grand Prix van Singapore. Volgens de Schotse analist liet de Ferrari-coureur bij het aanremmen voor bocht één een gigantische mogelijkheid liggen om de koppositie te grijpen.

Leclerc vertrok afgelopen zondag vanaf de tweede startplek naast polesitter Verstappen en leek er uitstekend voor te zitten, maar zag de Nederlander alsnog aan de leiding blijven en de wedstrijd van begin tot eind controleren. Het startduel op het Marina Bay Street Circuit was van cruciaal belang, aangezien inhalen op de smalle stratenbaan traditioneel gezien ontzettend lastig is. Leclerc dook aan de binnenzijde op naast de Red Bull, maar Verstappen trapte buitenom bizar laat op zijn remmen en wist de koppositie te behouden. De Limburger reed vervolgens iedere ronde aan de leiding en kwam met meer dan zeven seconden voorsprong over de meet. Voor Leclerc betekende de tweede plek weliswaar zijn eerste podiumplek in zes Grands Prix tijd, maar volgens Coulthard had de coureur van Ferrari veel meer kunnen halen uit het moment.

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Coulthard snapt niets van actie Leclerc

In de nabeschouwing bij F1TV keek David Coulthard met analist Jolyon Palmer vol verbazing naar de herhaling van de startfase. De racewinnaar stelt dat Charles Leclerc naliet om echt door te drukken op het moment van de waarheid. "Jolyon en ik kijken elkaar allebei aan en denken: hoe heeft Max Verstappen die positie behouden? Leclerc denkt waarschijnlijk hetzelfde. Hij deed al het harde werk bij de start, maar kneep hem op de een of andere manier toch", zo klinkt het oordeel van Coulthard.

Leclerc over ontbrekende rempunten

Bij Ferrari kijkt Charles Leclerc zelf heel anders naar de eerste meters van de wedstrijd. De Monegask legt uit dat hij door de positie van zijn wagen nauwelijks zicht had op het juiste rempunt richting de eerste bocht. Omdat zijn voorwielen over de witte lijn gleden en hij vlak achter koploper Max Verstappen zat, verdwenen de gebruikelijke markeringspunten langs de baan uit zijn gezichtsveld.

Leclerc neemt Verstappen dan ook helemaal niets kwalijk over diens harde verdediging en benadrukt hoe gecompliceerd de situatie was. "Daarna was er niet veel ruimte meer, maar ik zou precies hetzelfde hebben gedaan. Ik zat links, een klein beetje achter hem, en kon de borden aan de rechterkant niet zien. Dan raak je een beetje al je referenties kwijt, want die heb je normaal gesproken rechts om te remmen. Ik heb het zo goed mogelijk proberen in te schatten, maar Max wist die eerste plaats te houden", aldus de Ferrari-coureur.