Voormalig Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft voor het eerst een boekje opengedaan over de fysieke en mentale tol van zijn Formule 1-loopbaan, zijn plotselinge ontslag in juli 2025 en de zware privésituatie waarin hij op dat moment zat. De 52-jarige Brit onthult dat hij tijdens zijn carrière last had van paniekaanvallen en dat zijn vertrek bij de Oostenrijkse renstal samenviel met het overlijden van zijn ex-vrouw Beverley Allen.

Zijn vertrek na twintig seizoenen bij het team, een periode waarin maar liefst acht coureurs- en zes constructeurstitels werden binnengesleept, omschrijft Horner als 'bijzonder bruut' en 'heel erg pijnlijk'. De timing maakte het geheel nog vele malen zwaarder: slechts een week voor zijn gedwongen exit overleed Allen, de moeder van zijn dochter Olivia, na een twee jaar durende strijd tegen oogkanker.

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Steun aan dochter Olivia

De combinatie van het verliezen van zijn rol als teambaas en het tragische verlies binnen zijn gezin zorgde ervoor dat Christian Horner zijn vertrek uit de sport pas veel later een plekje kon geven. De steun aan zijn destijds 11-jarige dochter had op dat moment namelijk de absolute prioriteit.

In gesprek met The Guardian legt Horner uit waarom de klap pas later aankwam: "Ik heb het eigenlijk pas een maand later verwerkt, omdat ik me direct na de gebeurtenissen focuste op het steunen van mijn dochter in een afschuwelijke periode." De voormalig teambaas vervolgt: "De laatste twee seizoenen waren behoorlijk zwaar geweest, maar het was een bijzonder gevoelige tijd met het verlies van de moeder van mijn dochter in de week ervoor. Ik had een 11-jarig kind dat rouwde om haar moeder. Niets was belangrijker dan dat."

Paniekaanvallen tijdens titelstrijd

Naast het persoonlijke drama rondom zijn vertrek gaat Christian Horner ook dieper in op de mentale en fysieke tol die de Formule 1 van hem eiste. De Brit vertelt dat hij tijdens eerdere intense gevechten om het wereldkampioenschap plotseling te maken kreeg met paniekaanvallen, waarvan hij destijds niet begreep waar ze vandaan kwamen.

"Ik wist niet wat het was", blikt Horner terug op die angstige momenten. "Je voelt je plotseling duizelig en wordt je heel bewust van je ademhaling, waardoor je denkt dat er iets vreemds aan de hand is. Ik schreef het eerst toe aan te veel koffie op een benauwde, drukkende en stormachtige dag. Daarna gebeurde het opnieuw." Uit verschillende medische onderzoeken kwam vervolgens naar voren dat er fysiek niets met hem aan de hand was: "Ze zeiden: 'We denken dat je last hebt van angstgevoelens. Je ademhaling is erg oppervlakkig.' Het was mijn lichaam dat aangaf dat ik te ver ging. Inmiddels herken ik de symptomen, kan ik het laten gaan en rustig ademhalen."

Horner prijst Wolff

Het gedwongen afscheid bij Red Bull Racing, waar Laurent Mekies inmiddels aan het roer staat en de renstal Christian Horner een minimale ontslagvergoeding van 39,5 miljoen euro meegaf, leverde hem nieuwe inzichten op over mentale gezondheid. De Brit spreekt daarbij vol lof over Mercedes-teambaas Toto Wolff, die er in het verleden geen geheim van maakte zelf met depressies te hebben geworsteld.

"Toto was heel moedig om zo openlijk te praten over zo'n factor voor mannen van onze leeftijd", zo vertelt Horner. "Ik had die specifieke problemen niet ervaren, maar tijdens deze periode kreeg ik wel meer begrip voor hoe mensen daaronder kunnen lijden." Volgens de voormalig Red Bull-topman ontlenen veel mannen hun houvast aan hun werk: "De identiteit van veel mannen op middelbare leeftijd wordt ontleend aan hun baan. Plotseling wordt dat van je afgenomen. Wie ben je dan? Wat ben je? Wat is je doel? Je kunt je dan oprollen tot een bal, of jezelf afstoffen en weer opstaan."