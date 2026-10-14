Lando Norris en Oliver Bearman lijken zelfs tijdens een avondje stappen niet te kunnen ontsnappen aan Max Verstappen. Tijdens een opgedoken bericht op sociale media stonden de twee Britse Formule 1-coureurs samen in een nachtclub toen er plotseling een nummer over de Nederlander door de speakers knalde.

De beelden werden op X gedeeld. In het bijbehorende bijschrift wordt met een knipoog beweerd dat het tweetal op stap was op het moment dat de muziek werd opgezet: "Ollie en Lando zijn naar de club gegaan en het kon natuurlijk niet ontbreken dat het Max-lied werd gedraaid".

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Uitgaan na Singapore

Na afloop van de race in Singapore doken beide Britten samen het nachtleven van de Aziatische stadstaat in. Op het Marina Bay-stratencircuit was het overigens ook al de Red Bull Racing-coureur die de dienst uitmaakte: Verstappen schreef in Singapore zowel de sprintrace als de hoofdrace vanaf poleposition op zijn naam, nadat hij een week eerder ook al de Grand Prix van Maleisië wist te winnen. Norris kwam zondag als vierde over de streep nadat hij een dag eerder tijdens de sprintrace nog in aanraking kwam met zijn teamgenoot Oscar Piastri, terwijl Bearman op de twaalfde plaats eindigde en gedurende het sprintweekend drie punten wist te verzamelen.

Plagerij richting Stroll

Van het eerdere stapavondje in Singapore doken er op het platform al andere geverifieerde feestbeelden op van het duo, die inmiddels meer dan 2,1 miljoen keer zijn bekeken. Op die video werd een bord omhooggehouden met de tekst 'aan de beste F1-coureur'. Norris wees daarop lachend naar de Haas-rijder met de woorden "Dat ben jij", om vervolgens sarcastisch te roepen: "Waar is Lance?" Die opmerking aan het adres van Aston Martin-coureur Lance Stroll, die in Singapore uitviel en een moeizaam seizoen kent, leverde de Brit online gemengde reacties en de nodige kritiek op.