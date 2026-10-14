Lewis Hamilton staat mogelijk nog jarenlang op de Formule 1-grid als hij zich aan zijn eigen woorden houdt. De koningsklasse van de autosport heeft dinsdag officieel aangekondigd dat de African Grand Prix in Rwanda aan de kalender wordt toegevoegd, nadat de Brit in het verleden meermaals beloofde zijn pensioen uit te stellen totdat er weer op het Afrikaanse continent wordt geracet.

Hoewel de komst van de race in Rwanda nu definitief is bezegeld met een tienjarige overeenkomst, laat de daadwerkelijke terugkeer op het Afrikaanse asfalt nog even op zich wachten. De eerste editie op het nieuw te bouwen circuit nabij Bugesera staat namelijk gepland voor het begin van de jaren 2030, waarbij 2030 geldt als het vroegst mogelijke jaartal. Voor de inmiddels 41-jarige Ferrari-coureur betekent dit dat hij minstens tot zijn 45ste actief moet blijven in de Formule 1 om daadwerkelijk aan de start te verschijnen van de eerste Afrikaanse Grand Prix sinds 1993.

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Belofte van Hamilton

De vurige wens om een race in Afrika te rijden speelt al jarenlang een grote rol voor Hamilton. Tijdens het raceweekend in Abu Dhabi in december 2023, toen hij nog onder contract stond bij Mercedes, sprak hij al openlijk uit dat hij de sport niet wil verlaten voordat die droom is verwezenlijkt. Destijds richtte hij zijn pijlen nog voornamelijk op een terugkeer naar het Zuid-Afrikaanse circuit van Kyalami. "Ik werk op de achtergrond aan het binnenhalen van Zuid-Afrika op de racekalender. Dat is zo'n droom voor mij. Ik moet blijven tot ze die race rond hebben", zo verklaarde hij destijds.

Een jaar later, tijdens de Grand Prix van Las Vegas in 2024, kwam de coureur opnieuw terug op zijn toekomstplannen in relatie tot een Afrikaanse race. Daarbij wees hij naar Formule 1-topman Domenicali als de man die hem persoonlijk een toezegging had gedaan over de kalenderuitbreiding. "Ik heb er zo vaak met hem over gesproken om die race in Afrika binnen te halen. Hij is degene die heeft beloofd dat we dit voor mijn vertrek voor elkaar krijgen, en dat is belangrijk", zo liet de Brit weten.

Contract bij Ferrari

Of Hamilton zijn belofte daadwerkelijk gaat inlossen door tot minstens 2030 door te gaan, heeft hij na de aankondiging van dinsdag nog niet bevestigd. De routinier gaf in mei nog wel aan dat hij bij Ferrari onder contract staat en van plan is om nog een flinke tijd actief te blijven in de koningsklasse. Volgens berichtgeving van Sky Sports loopt zijn huidige verbintenis bij de Italiaanse renstal tot minstens het einde van 2027, het jaar waarin hij in januari de leeftijd van 42 jaar bereikt.

Mocht hij zijn loopbaan daadwerkelijk rekken tot het volgende decennium om in Rwanda te kunnen racen, dan tikt hij voor aanvang van het seizoen van 2030 de 45 jaar aan. Dat het op die leeftijd fysiek nog mogelijk is om op het hoogste niveau mee te draaien, bewijst Alonso momenteel op de huidige grid. De Spanjaard is dit jaar eveneens 45 jaar oud en daarmee de oudste actieve coureur in het veld.