GT3 onderneemt stappen rondom Verstappen in Portimão, Formule 1 terug in Afrika | GPFans Recap

Het raceweekend in Singapore is afgesloten met de overwinning van Max Verstappen. Er is natuurlijk nog een hoop om na te bespreken en de meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

Twee dagen na de Grand Prix van Singapore valt er weer genoeg nieuws te melden. Het gaat onder meer over Max Verstappen die reageert op de merkwaardige fouten van de FIA, terwijl de GT3-organisatie van aankomend weekend in Portimão maatregelen heeft genomen om de Nederlander dit weekend zijn rust te gunnen op het circuit van Portimão. Ondertussen was er ook nog de aankondiging van de nieuwe Grand Prix in Afrika.

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Verstappen over merkwaardige fouten FIA: "Het komt vanzelf bovendrijven"

Max Verstappen heeft gereageerd op de blunder die de FIA beging tijdens de sprintkwalificatie in Singapore. Softwareproblemen zorgden daar voor ongelijke omstandigheden op het Marina Bay Street Circuit, maar de coureur van Red Bull Racing weigert te genieten van de ophef rondom het bestuursorgaan. Volgens de Nederlander komen dit soort mankementen vanzelf naar de oppervlakte, al wijst hij er wel op dat de ingewikkelde regelgeving de situatie allerminst eenvoudiger maakt. Meer lezen over het nieuws over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier!

'FIA-blunders laten zien dat het compleet de verkeerde kant opgaat met de Formule 1'

Een aantal missers van de FIA de afgelopen weken zorgen voor ophef in de paddock en onder fans. De incidenten worden besproken in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam. Meer lezen over de uitspraken in onze podcast? Klik hier!

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BREAKING: Afrika terug op Formule 1-kalender met opvallende megadeal

De Formule 1 heeft zojuist een mega-deal aangekondigd. De koningsklasse van de autosport keert op korte termijn terug naar Afrika, waar een tienjarige deal is gesloten voor de Grand Prix van Rwanda. Meer lezen over de aankondiging van de Grand Prix in Afrika? Klik hier!

Ben Sulayem lijkt zich te verspreken over komst V8-motoren in Formule 1

Tijdens de officiële aankondiging van de Grand Prix in Rwanda heeft FIA-president Mohammed Ben Sulayem voor flinke verbazing gezorgd door openlijk te spreken over een terugkeer naar V8-motoren in de Formule 1 vanaf 2030. De topman van het autosportorgaan leek zich tijdens zijn toespraak hoorbaar te verspreken toen hij de toekomstige krachtbronnen direct koppelde aan de inaugurele race op het Afrikaanse continent. Meer lezen over de verspreking van Mohammed Ben Sulayem? Klik hier!

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GT3-organisatie grijpt hard in rondom deelname van Verstappen

De organisatie van het aankomende GT3-raceweekend in Portimão heeft een dringende waarschuwing afgegeven aan de aanwezige media en bezoekers rondom het gastoptreden van Max Verstappen. Het dwalen rond de pitboxen is met onmiddellijke ingang strikt verboden en er staan tijdens het evenement geen persmomenten of vraaggesprekken met de Nederlander op het programma. Meer lezen over het ingrijpen rondom Max Verstappen? Klik hier!