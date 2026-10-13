Johnny Herbert is van mening dat Red Bull Racing alle beloftes aan Max Verstappen volledig is nagekomen, waardoor de coureur behouden is gebleven voor het Oostenrijkse team.

Lange tijd werd er serieus rekening mee gehouden dat de Limburger de renstal de rug toe zou keren na eerdere twijfels over de sportieve koers van het project. De teamleiding wist Verstappen echter te overtuigen met harde toezeggingen over de technische richting en heeft die plannen inmiddels ook daadwerkelijk op de baan weten te verwezenlijken.

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Vergelijking met Hamilton

De Britse analist trekt bij Betpack daarbij een duidelijke parallel met het verleden, toen Hamilton besloot om McLaren te verlaten voor het fabrieksteam van Mercedes. Ook destijds stuitte die overstap op de nodige scepsis binnen het rennerskwartier, maar slaagde de Duitse formatie erin om de geschetste toekomstplannen om te zetten in dominante prestaties op het circuit. "Max is toegewijd. We dachten allemaal dat hij vorig jaar misschien zou vertrekken, maar hij is overgehaald om bij Bull te blijven omdat ze hem vertelden dat ze het konden waarmaken, en dat hebben ze ook gedaan. Toen Lewis McLaren verliet om naar Mercedes te gaan, dacht iedereen dat hij gek was. Maar Mercedes liet hem zien wat ze aan het doen waren, vertelde hem waar ze zouden staan, en ze hebben het waargemaakt. Bij Max is het precies hetzelfde scenario."

Competitieve auto

Het leveren van tastbare prestaties is volgens Herbert dan ook de doorslaggevende factor achter het aanblijven van de coureur. "Red Bull heeft hem overtuigd van de nieuwe positieve ontwikkelingen die eraan komen, en ze geven hem een veel competitievere auto. Waarom zou hij vertrekken? Ze hebben bij Bull iets heel slims gedaan – ze hebben niet alleen dingen beloofd, ze hebben ze ook waargemaakt."