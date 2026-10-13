De Formule 1 keert na decennia van afwezigheid definitief terug naar het Afrikaanse continent. F1-topman Stefano Domenicali heeft dinsdag bekendgemaakt dat de koningsklasse een tienjarige verbintenis is aangegaan met Rwanda voor het verrijden van de African Grand Prix en hij reageert op het nieuws.

Met de toevoeging van het Rwandese evenement aan het programma racet het wereldkampioenschap straks op ieder bewoond continent op aarde. De sportorganisatie koesterde de wens voor een terugkeer naar Afrika al veel langer en wil met dit langdurige project een stimulans bieden aan de economische en maatschappelijke groei in het gastland. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op investeringen, infrastructuur en het opbouwen van toerisme.

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Nieuw circuit

De Grand Prix zal worden afgewerkt op een gloednieuw permanent circuit in Bugesera, op zo'n veertig kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kigali. Het complex verrijst pal naast de eveneens in aanbouw zijnde nieuwe internationale luchthaven en wordt ontworpen volgens de allerhoogste FIA Grade 1-standaard. Het ontwerp komt voort uit een samenwerking tussen WurzDesign, het bureau van voormalig F1-coureur Alexander Wurz, en ingenieursbureau Tilke Engineers and Architects. De omloop krijgt een lengte van zes kilometer met zeventien bochten, zal tegen de wijzers van de klok in worden verreden en maakt met 197 meter hoogteverschil per omloop optimaal gebruik van het Rwandese landschap.

Mijlpaal

Bij monde van Domenicali spreekt de leiding van de autosportklasse van een historisch ijkpunt: "Vandaag is een mijlpaal voor de Formule 1", laat de topman optekenen. "Met de toetreding van Rwanda tot de kalender vanaf het volgende decennium racet onze sport op elk bewoond continent, waardoor we het wereldkampioenschap dichter bij fans over de hele wereld brengen dan ooit tevoren. Afrika heeft altijd deel uitgemaakt van de toekomst van de Formule 1. Vanaf het begin waren we vastbesloten om op de juiste manier terug te keren: met de juiste partner, een langetermijnverbintenis en een duidelijke visie om betekenisvolle impact te realiseren."

Veel meer dan een Grand Prix

Domenicali richt zijn dankwoord daarbij uitdrukkelijk aan de lokale overheid en de internationale autosportbond: "Ik wil Zijne Excellentie Kagame, president van de Republiek Rwanda, de Rwandese regering, de Rwanda Development Board, FIA-president Sulayem en iedereen bedanken van wie de toewijding en samenwerking dit mogelijk hebben gemaakt. Dit gaat om veel meer dan het organiseren van een Grand Prix. Samen kunnen we blijvende economische en sociale voordelen creëren door middel van toerisme, investeringen, vaardigheidsontwikkeling en lokale bedrijfsgroei, zodat de positieve impact van dit evenement generaties lang voelbaar is."