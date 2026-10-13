Max Verstappen wist afgelopen weekend te winnen, ondanks dat de boordradio van zijn RB22 het niet meer deed. ‘GP’ was voor Verstappen nog wel te horen, maar andersom niet. Het zorgde ervoor dat het duo creatief moest zijn en in deze GPFans Special duiken we in de alternatieven die de teams hebben, zodra de communicatie te wensen overlaat.