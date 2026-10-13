Voormalig Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft fel gereageerd op de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap naar Ferrari. In gesprek met de Britse krant The Guardian laat hij weten dat zijn eerdere uitlatingen over de renstal uit Maranello volledig uit hun verband zijn gerukt en dat een dienstverband bij het Italiaanse team simpelweg uitgesloten is.

De speculaties kwamen eerder op gang na berichtgeving waarin gesuggereerd werd dat Horner open zou staan voor een droombaan bij de Scuderia. Dat zorgde in de paddock meteen voor de nodige onrust rondom de positie van de huidige Ferrari-teambaas Vasseur, waardoor de Italiaanse leiding zich zelfs genoodzaakt zag om publiekelijk het volste vertrouwen in de Fransman uit te spreken.

Artikel gaat verder onder video

Woorden uit verband

De 52-jarige Brit maakt in het vraaggesprek nu zelf korte metten met de verhalen over een overstap naar de Scuderia. "Mijn opmerkingen zijn uit hun context gehaald", zo reageert Horner direct op de situatie. "Fred Vasseur is een ervaren man. Hij heeft het redelijk gedaan. Maar ik ken, meer dan wie dan ook, de druk van het leiden van een competitieve organisatie." De voormalig teambaas, die na de Britse Grand Prix van 2025 na twintig seizoenen afscheid nam bij Bull, benadrukt bovendien dat zijn voorwaarden voor een rentree in de sport een overstap naar Italië bij voorbaat blokkeren. Horner wil namelijk onder geen enkel beding meer als louter werknemer in loondienst aan de slag gaan.

Eis van eigenaarschap

Eigenaarschap is volgens de Brit dan ook een keiharde voorwaarde om überhaupt na te denken over een eventuele terugkeer in de koningsklasse van de autosport. "Ferrari is het grootste merk in de F1. Het is het meest historische team", zo legt hij uit. "Maar ik heb een fenomenaal kapitaal achter me verzameld om te kijken naar de volgende stap die ik mogelijk in de sport zet. Dat zou met eigendom gepaard gaan, en Ferrari gaat geen aandelen verkopen." Rondom de Azerbeidzjan Grand Prix in Bakoe bereikten de geruchten over een mogelijke wissel al een kookpunt, waarna de teamleiding de steun uitsprak aan Vasseur, die nog een contract heeft tot en met 2027. Horner benadrukt daarnaast dat hij zelf totaal geen haast heeft om terug te keren.

Juiste gelegenheid afwachten

Wat de Brit betreft hoeft een rentree in de Formule 1 dan ook absoluut niet geforceerd te worden. "Dus ik ben blij om buiten de sport te blijven en te zien welke kansen zich de komende maanden of jaren voordoen", vertelt hij openhartig over zijn huidige rol langs de zijlijn. "Het is geen vereiste dat ik terugga. Ik zou alleen terugkeren voor de juiste gelegenheid met gelijkgestemde mensen die willen winnen. Ik zou nooit teruggaan om alleen maar mee te doen." Hoewel Horner erkent dat zijn leiderschapskwaliteiten eventueel ook in andere takken van sport of het bedrijfsleven benut kunnen worden, blijft de racerij hem toch het meest boeien. "Ik weet dat mijn kracht is om een groep mensen met verschillende vaardigheden als een team te laten werken. Dat is mogelijk toepasbaar op andere dingen, maar op dit moment is het enige dat me echt motiveert en prikkelt Formule 1."