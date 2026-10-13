Kimi Antonelli heeft tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore voor een opmerkelijk tafereel gezorgd bij een van de toegangshekken van het circuit. De Italiaanse coureur van het Mercedes-team werd door de aanwezige beveiliging resoluut tegengehouden en kwam het terrein simpelweg niet op.

Pas toen Verstappen arriveerde, zwaaiden de deuren alsnog open voor de huidige leider in het wereldkampioenschap. De situatie leidde tot de nodige verbazing bij de toegangspoort. Antonelli probeerde de beveiligers duidelijk te maken dat hij een actieve Formule 1-coureur is die moest deelnemen aan het raceweekend. De bewakers bleken echter onvermurwbaar en weigerden de poort te ontgrendelen zolang het systeem hem niet herkende.

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Vergrendelde poort

Voor de ingang valt op te maken dat de scanners of het controlesysteem voor de nodige verwarring zorgden bij het lokale personeel. "We zijn vergrendeld. Toegang wordt niet herkend. Sorry. Kijk, ik ga het proberen", zo verklaarde een betrokkene bij de poort over de weigering. Zelfs de toevoeging dat de Italiaan naar de officiële posten van autosportfederatie FIA mocht lopen, bracht aanvankelijk geen verandering in de opstelling van de beveiligers. Antonelli bleef daardoor buiten het hek wachten, totdat de Red Bull-kopman zich bij het tafereel voegde. Zodra Verstappen kwam aanlopen, reageerde het beveiligingspersoneel direct anders: de poort werd onmiddellijk ontgrendeld en geopend, waardoor beide heren gezamenlijk de paddock konden betreden.