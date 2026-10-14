Red Bull Racing vindt plotseling gouden formule, Mercedes in neerwaartse spiraal

De recente zegereeks van Red Bull Racing en Max Verstappen op de banen in Maleisië en Singapore laat zien dat de renstal de juiste weg weer te pakken heeft. Dat stelt F1-journalist Jan Bolscher in de podcast GPFans Raceteam. Volgens de verslaggever toont het sterke optreden op twee totaal verschillende circuits aan dat de hervonden vorm geen toeval is, terwijl men bij concurrent Mercedes juist flink in de nesten lijkt te zitten.

Verstappen wist begin oktober te zegevieren op het asfalt van Sepang en trok die ijzersterke vorm afgelopen weekend vlekkeloos door op het Marina Bay Street Circuit in Singapore. De Limburger schreef niet alleen de sprintrace en de poleposition op zijn naam, maar pakte op zondag ook de winst in de hoofdrace. "Maleisië en Singapore zijn twee totaal verschillende circuits en Red Bull en Verstappen kwamen op allebei ijzersterk voor de dag, dus dat is geen toevalstreffer geweest", concludeert Bolscher over de recente overmacht van de coureur.

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Perspectief richting het seizoen 2027

Hoewel de formatie van Max Verstappen de voorbije weekenden de lakens uitdeelde, wil Bolscher niet te vroeg juichen over de daadwerkelijke krachtsverhoudingen op de grid. Het gat in de WK-stand is tenslotte nog altijd behoorlijk groot, met een vierde plaats in het constructeurskampioenschap voor het Oostenrijkse team en 221 punten voor Verstappen bij de coureurs. "Maar je hebt denk ik meer dan twee dominante weekenden nodig om ineens weer het te kloppen team te zijn", klinkt het nuchter uit de mond van Bolscher.

Volgens de verslaggever zit de echte winst van deze wederopstanding dan ook niet zozeer in het huidige kampioenschap, maar juist in de basis voor de jaren die gaan komen. Red Bull heeft de updates aan de huidige RB22 inmiddels gestaakt om alle aandacht te vestigen op het nieuwe project. "Met het oog op 2027 zijn dit echter hele positieve signalen voor Red Bull Racing", aldus Bolscher over de technische vooruitgang van het team.

Zorgen nemen toe bij Mercedes en Toto Wolff

De opmars van het team van Verstappen vormt een schril contrast met de gang van zaken bij de leiders in het kampioenschap. Waar de renstal uit Milton Keynes de eerdere balansproblemen wist op te lossen met geslaagde onderdelen, kampt Mercedes juist met serieuze problemen met de W17 na de meest recente updates. Journalist Jan Bolscher ziet dan ook een duidelijke kentering ontstaan. "Zij lijken nu wel echt de goede richting gevonden te hebben, terwijl Mercedes al een tijd de verkeerde kant op gaat", zo oordeelt hij.

Die haperende technische koers zorgt achter de schermen voor behoorlijk wat kopzorgen bij de top van de Duitse formatie, vertelt Bolscher in de uitzending. Teambaas Toto Wolff zag de achtervolgers immers rap dichterbij komen en ziet de voorsprong langzaam verdampen. "Je kunt nu goed zien hoe snel zoiets kan veranderen. Toto Wolff maakt zich daar ook serieus zorgen over."

Het gevaar van een doodlopend ontwikkelingstraject

Ondanks de opkomende twijfels heeft de renstal uit Brackley nog altijd een riante voorsprong te verdedigen. Zowel in het constructeurskampioenschap als bij de coureurs voert Mercedes het veld aan. Toch waarschuwt journalist Jan Bolscher dat die marge bedrieglijk kan zijn wanneer een team het spoor bijster raakt op de ontwikkelingsafdeling. "Mercedes heeft een voorsprong, maar als je op een verkeerd ontwikkelingstraject terecht komt, is het heel lastig om dat weer om te draaien."