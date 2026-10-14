Voormalig Red Bull Racing-teambaas Christian Horner laat in zijn nieuwe biografie Drive weten dat toenmalig FIA-voorzitter Jean Todt in 2017 woedend was op Max Verstappen en zijn vader Jos Verstappen. De Brit moest zich na de Grand Prix van de Verenigde Staten van dat jaar in Parijs melden om verantwoording af te leggen voor het gedrag van de Nederlanders.

Het incident vond zijn oorsprong bij de ontknoping van de Amerikaanse race in 2017. De jongste Verstappen moest destijds van achteraan starten en wist zich knap naar voren te vechten, maar zag zijn podiumplaats na de vlag in rook opgaan door een tijdstraf van de stewards. Daardoor werd hij uiteindelijk als vierde geklasseerd en hield hij twaalf punten over aan het weekend. Het besluit zorgde voor flinke woede in het Nederlandse kamp, waarna vader Verstappen via sociale media hard uithaalde naar de autosportbond. Hij deed het oordeel af als onzin, slingerde de woorden 'Shame on you FIA' de wereld in en doopte de afkorting van de federatie op Twitter om tot 'Ferrari International Assistance'.

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Ontboden in Parijs

In zijn boek, dat op 22 oktober uitkomt en waaruit De Telegraaf woensdag al enkele passages deelt, blikt Horner terug op de gevolgen van die uitspraken. De oud-teambaas schetst vanuit zijn eigen oogpunt hoe de aanval op de integriteit van de bond helemaal verkeerd viel bij de hoogste baas en uitmondde in een stevig gesprek op het hoofdkantoor. "FIA-voorzitter Jean Todt ontbood me woedend naar Parijs. Ik had hem nog nooit zo kwaad gezien. Hij maakte me heel duidelijk dat zowel de coureur als zijn vader op zijn plaats moest worden gezet", zo schrijft Horner.

Stewards onder vuur

Op het moment van het voorval in 2017 nam Christian Horner het in het openbaar nog op voor zijn coureur door te stellen dat de straf te zwaar was en dat de stewards een slechte beslissing hadden genomen. Wat er tijdens het latere onderhoud in de Franse hoofdstad precies tussen de Brit en Jean Todt is gewisseld en op welke exacte datum die bijeenkomst plaatsvond, wordt in het gepubliceerde fragment niet duidelijk. Het verhaal over de confrontatie in Parijs komt volledig voor rekening van Horner in zijn boek, dat in het Nederlands wordt uitgegeven door HarperCollins Holland. Vanuit Todt, de FIA of de familie Jos Verstappen is er geen reactie of bevestiging gegeven op de passage over het voorval uit 2017.