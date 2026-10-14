Laurent Mekies en Max Verstappen blikken met de nodige humor terug op een opmerkelijk voorval tijdens de wintertests in Barcelona. De Nederlander voelde daar al na drie ronden een technisch mankement aan zijn bolide dat op dat moment nergens in de computerdata terug te vinden was.

In de podcast The Moment That Matters Most halen de teambaas van Red Bull Racing en zijn coureur herinneringen op aan de besloten testweek die eind januari plaatsvond op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Terwijl de renstal tijdens de vijfdaagse shakedown de eerste kilometers maakte met de gloednieuwe RB22, stapte Verstappen na een zeer korte eerste run al meteen uit de wagen om te melden dat er iets niet klopte. Voor de engineers aan de pitmuur was die directe feedback een groot mysterie, aangezien alle systemen simpelweg op groen stonden.

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Gevoel tegenover data

Mekies legt uit hoe groot de verbazing binnen het team was toen de viervoudig wereldkampioen zijn bevindingen deelde. "Max stapte na drie testronden in Barcelona uit de auto en zei: 'Er is hier iets mis met de auto'. We krabden ons allemaal achter de oren, want we konden absoluut niets zien. De computer gaf aan dat alles goed was", zo vertelt de Fransman. Verstappen haakt daar tijdens het gesprek direct gevat op in als hij hoort dat de systemen geen enkele foutmelding registreerden: "En dat triggert mij dan weer!"

De Red Bull-kopman maakte tijdens die eerste wintertest in Spanje onder meer melding van een probleem met de stuurinrichting van de RB22, waarvan het team de oorzaak in eerste instantie niet kon terugvinden in de data. Op de bewuste dinsdag in januari legde de Nederlander uiteindelijk in totaal 27 ronden af op het Spaanse circuit, waarbij er ook nog een rode vlag werd gezwaaid nadat hij van de baan was geschoten. Het verhaal van de teambaas onderstreept hoe scherp het gevoel van de coureur is vergeleken met de simulatoren en meetinstrumenten.

Opgelucht na hoofdbrekens

Inmiddels kunnen de betrokkenen de humor van de situatie wel inzien, al zorgde het destijds voor flinke hoofdbrekens bij de technische staf. Mekies laat weten dat het oplossen van dit soort onzichtbare mankementen precies aantoont hoe het team stappen zet met de huidige generatie wagens. "We kunnen er nu bijna om lachen hoe het mogelijk was dat we dat niet in de data zagen, maar dat is de manier waarop we vooruitgang boeken", verklaart de teambaas, die eraan toevoegt blij te zijn dat het bewuste probleem inmiddels achter de rug is: "Ik ben gewoon blij dat het nu is opgelost, we zijn allemaal blij dat het is gefixt."