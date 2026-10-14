Christian Horner heeft in zijn aanstaande autobiografie Drive flink uitgehaald naar voormalig teamadviseur Helmut Marko. Uit passages die woensdag door De Telegraaf naar buiten zijn gebracht, blijkt dat de voormalig teambaas van Red Bull Racing zijn oud-collega beschuldigt van wisselvallige steun, politieke spelletjes en het lekken van interne informatie naar de pers.

Hoewel de Brit in het dankwoord van zijn boek - dat op 22 oktober verschijnt - nog met respect en waardering over de Oostenrijker spreekt, krijgt de oud-adviseur er in de rest van de hoofdstukken dus flink van langs. De onderlinge spanningen tussen de twee kopstukken liepen als een rode draad door hun gehele gezamenlijke periode bij de formatie uit Milton Keynes. Al in 2006, tijdens zijn tweede seizoen als teambaas, werd Horner naar eigen zeggen met ontslag bedreigd. In die context bestempelt hij Marko als een 'steeds onbetrouwbaardere bondgenoot'.

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Updates aan Mateschitz

Een groot deel van de frustratie bij Horner zit hem in de manier waarop Marko communiceerde met zowel de buitenwereld als met Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, die in oktober 2022 overleed. In de biografie doet de voormalig teambaas uit de doeken hoe de adviseur te werk ging: "Helmut gaf Dietrich regelmatig een update over het team en ik vermoedde dat hij alle positieve ontwikkelingen op zijn eigen conto schreef, terwijl hij de tegenslagen op anderen afschoof. Ook zijn contacten met de media waren bijzonder frustrerend, omdat hij maar al te graag interne informatie deelde met de platforms die zijn voorkeur hadden."

Twijfels over Verstappen

Ook rondom het aantrekken van jonge talenten zet de auteur vraagtekens bij het handelen van de inmiddels 83-jarige Oostenrijker. Volgens de lezing van Horner in zijn boek was Marko aanvankelijk namelijk helemaal niet overtuigd van Verstappen, in de tijd dat de Nederlander nog in de Formule 3 reed. "Die vader is een nachtmerrie”, zo zei Marko ook over Jos Verstappen. De houding van de toenmalige teamadviseur sloeg pas om toen Niki Lauda namens concurrent Mercedes serieuze interesse toonde in de jonge coureur.

Kille afscheidsreactie

De verstoorde relatie bereikte in juli 2025 een definitief dieptepunt, toen Horner daags na de Grand Prix van Groot-Brittannië de laan uit werd gestuurd. Nadat de Brit het personeel in de fabriek in Milton Keynes voor een laatste keer had toegesproken, riep hij de topadviseur bij zich om hem hardop te vragen "hoe het zo heeft kunnen eindigen?" Volgens de passage in het boek reageerde Helmut Marko - die zelf eind vorig jaar vertrok bij het team - daar kil op door te stellen dat het bij Red Bull "allemaal om het blikje draait".