Yuki Tsunoda staat op het punt om deel te nemen aan de IndyCar-evaluatietest die op 26 oktober plaatsvindt op Barber Motorsports Park. Volgens geruchten in de paddock is de Japanse Formule 1-coureur opgenomen in de testplannen van Meyer Shank Racing, zo weet het Amerikaanse autosportmedium RACER te melden, al wacht zijn opwachting nog op een officiële bevestiging.

De 26-jarige coureur was van 2021 tot 2025 een vaste waarde op de grid in de koningsklasse van de autosport, maar moest aan het einde van het vorige seizoen zijn zitje bij Red Bull afstaan aan Isack Hadjar, die sindsdien het rijdersduo vormt met Max Verstappen. Dit seizoen vervult Tsunoda de rol van test- en reservecoureur binnen de Oostenrijkse renstal. Wel kwam hij tijdens drie zomerraces nog als invaller in actie voor zusterteam VCARB, waarin hij één WK-punt wist te behalen. Eind deze maand stuurt bijna de helft van de IndyCar-teams coureurs de baan op in Alabama om nieuwe onderdelen te ontwikkelen of rijders op waarde te schatten.

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Fabrieksinschrijving voor Honda

Voor Meyer Shank Racing dient de testdag vooral als een eerste graadmeter om te kijken of Yuki Tsunoda, die al jarenlang nauw verbonden is aan Honda, in 2028 in aanmerking komt voor het nieuwe fabriekszitje van de Japanse motorleverancier. Teameigenaar Mike Shank en David Salters, president van Honda Racing Corporation USA, hebben bevestigd dat het team van 2028 tot 2030 naar verwachting de gecharterde fabrieksinschrijving van de fabrikant op zich zal nemen. Aangezien de huidige reglementen een formatie beperken tot hooguit drie bolides, is Shank van plan om het huidige programma van twee wagens tegen die tijd uit te breiden met een derde auto.

Kijkend naar het aanstaande IndyCar-seizoen van 2027 zijn de mogelijkheden binnen het kamp van Honda uiterst schaars. Meyer Shank Racing, dat op technisch vlak nauw optrekt met kampioensteam Chip Ganassi Racing en dit jaar met Felix Rosenqvist de Indianapolis 500 op zijn naam schreef, heeft voor komend jaar Mick Schumacher vastgelegd als teamgenoot van Marcus Armstrong. Momenteel is Dale Coyne Racing het enige team met Honda-motoren dat nog vrije zitjes heeft voor 2027, nadat Dennis Hauger een meerjarige verbintenis tekende bij A.J. Foyt Enterprises en er nog geen duidelijkheid is over de status van Romain Grosjean. Richting het fabriekszitje voor 2028 heeft Tsunoda daarnaast te maken met flinke concurrentie: ook Linus Lundqvist, de IndyCar Rookie of the Year van 2024 die op dit moment zonder vast stoeltje zit, en Kakunoshin Ohta, die momenteel het klassement aanvoert in de Japanse Super Formula, zijn in beeld.

Eerdere IndyCar-ervaring

Als de test op Barber Motorsports Park daadwerkelijk doorgaat, wordt het voor de Japanner zijn tweede kennismaking met een Amerikaanse IndyCar-wagen. In november 2024 mocht hij namelijk al eens plaatsnemen in de bolide op het binnenterrein van de Las Vegas Motor Speedway, tijdens een gezamenlijk evenement van Honda met de Formule 1, IMSA en de IndyCar Series.

Na die eerste kilometers liet Tsunoda zich tegenover Road & Track destijds al enthousiast uit over de wagen en de contrasten met een Formule 1-bolide: "Het is cool, het is een goede auto. Er zijn geen bandenwarmers, de remmen gebruiken een vergelijkbaar koolstofmateriaal, maar de werking van de remmen is heel anders. Het voelt iets meer als karten, een auto waarmee je meer kunt spelen. In die accelerfase heb ik het gevoel dat ik het gas agressiever kan intrappen dan in de Formule 1."

Directer rijgevoel

Met name het ontbreken van ingewikkelde hulpmiddelen viel bij de reservecoureur van Red Bull in de smaak tijdens die eerdere rit. "F1-auto's worden aangestuurd door elektronische systemen, maar deze auto voelt directer aan. Je moet de gasactivatiefase nog steeds zelf beheersen, en het doorslippen van de achterkant. Dat voelt best prettig, je kunt er een beetje mee driften... je kunt de auto laten slippen. Meteen al ging ik vol gas en kon ik er iets meer druk op zetten. Het voelt goed... Het voelt als karten, rijden in een formuleauto, maar tegelijk voel je dat directe kartgevoel. Je kunt de bocht harder aanvallen. Het is leuk", zo besluit Tsunoda.