Max Verstappen heeft een duidelijk uitgangspunt als het gaat om de ontwikkeling van een Formule 1-auto: het team moet simpelweg de snelst mogelijke bolide bouwen, waarna hij zijn rijstijl daarop aanpast. De coureur van Red Bull Racing trekt die lijn vooral door naar het aerodynamische vlak en de upgrades die gedurende het seizoen op de wagen worden geïntroduceerd.

In de hedendaagse Formule 1 spelen aerodynamische efficiëntie en de wisselwerking tussen het team en de coureur een grote rol bij de ontwikkeling. Hoewel er vaak wordt gesproken over het ontwerpen van een wagen rondom de specifieke voorkeuren van een rijder, wil de Nederlander daar niets van weten. Met de flink veranderde technische reglementen van dit seizoen - waarin het grondeffect is ingeruild voor overbody-downforce met actieve aerodynamica en een bijna gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen - bestempelt hij aanpassingsvermogen al vanaf het begin als de meest cruciale factor.

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Snelheid voorop

Verstappen legt in de podcast The Moment That Matters Most de bal voor het vinden van pure snelheid dan ook volledig bij de ontwerpers, waarna hij zich aanpast aan het karakter van de bolide. "Ik zou altijd zeggen: ontwerp wat het snelst is, en ik pas me normaal gesproken aan wat het snelst is", zo vertelt de Red Bull-coureur. "Dat is hoe ik het zie met de auto op aerodynamisch vlak en dat soort zaken, zoals telkens wanneer je upgrades op de auto zet. Je moet ontwerpen wat het snelst is, en ik pas me daarop aan."

Bijstellen

Die filosofie past precies bij wat de Nederlander in voorgaande jaren en eerder deze maand tegenover Square Mile al liet optekenen over zijn eigen rijstijl. Hij past zich naar eigen zeggen voortdurend aan op wat een wagen nodig heeft om snel te gaan, of dat nu te maken heeft met onderstuur, overstuur of een bepaalde balans in de grip aan de voor- of achterkant. Een nieuwe bolide voelt ieder jaar tenslotte weer anders aan, waardoor een coureur zijn rijstijl continu moet bijstellen.