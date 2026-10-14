Een administratief gebouw van het staatsoliebedrijf Saudi Aramco in de Saoedische stad Dhahran is dinsdag geraakt tijdens een raketaanval van Jemenitische Houthi-rebellen, zo meldt Reuters. De beschietingen op de stad aan de Perzische Golf, op relatief korte afstand van Qatar, leggen de focus opnieuw op de veiligheidssituatie rondom de slotfase van het Formule 1-seizoen.

Dhahran bevindt zich in de Oostelijke Provincie van Saoedi-Arabië aan de Perzische Golf. Hoewel de stad niet direct grenst aan het circuit in buurland Qatar, ligt het wel in exact dezelfde golfregio waar de koningsklasse eind november neerstrijkt. Ondanks dat er rondom de recente escalatie geluiden opdoken dat er nog altijd geen definitieve knoop zou zijn doorgehakt over de Grand Prix van Qatar, heeft Formule 1-topman Stefano Domenicali eerder deze maand al officieel bevestigd dat de raceweekenden in Qatar en Abu Dhabi gewoon op de kalender blijven staan. Desalniettemin blijft de situatie in aanloop naar het seizoensslot afhankelijk van internationale ontwikkelingen en wordt deze scherp in de gaten gehouden.

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Inslag bij Aramco

Over de daadwerkelijke impact van de aanval van dinsdagavond op het zenuwcentrum van Saudi Aramco lopen de meldingen uiteen. Het Saoedische ministerie van Energie maakt melding van een beperkte brand die inmiddels onder controle is en laat weten dat er op het 58 vierkante kilometer grote complex, waar zo'n 11.000 mensen wonen, geen doden of gewonden zijn gevallen. Persbureau Reuters meldt echter dat een ballistisch projectiel een kantoortoren vol heeft geraakt, wat heeft gezorgd voor grootschalige schade aan de bovenste drie verdiepingen. De door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie laat daarnaast weten dat Houthi-raketten zowel op Riyad als Dhahran waren gericht en dat brokstukken na een onderschepping zijn neergekomen in een woonwijk in Dhahran, waar de hulpdiensten momenteel bezig zijn met het afhandelen van de materiële schade.

Dreiging in golfregio

De aanval van dinsdag staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een bredere reeks beschietingen op Saoedische luchthavens en energie-installaties in de voorbije weken. Daarbij werd Riyad International Airport eerder al viermaal getroffen. Nadat een woordvoerder van de Houthi's het hoofdkantoor in Dhahran eerder al had bestempeld als een mogelijk doelwit, kwamen de rebellen woensdag met een expliciete dreiging voor nieuwe aanvallen op olie-installaties. Burgers en internationaal personeel worden daarbij gewaarschuwd om weg te blijven bij deze locaties. Hoewel de dagelijkse olie-operaties van Aramco voorlopig op de normale voet doorgaan, kregen alle werknemers in Dhahran voor woensdag het dringende bevel om verplicht thuis te werken en zijn verschillende functies tijdelijk ondergebracht bij internationale kantoren.

Status Grand Prix

De aanhoudende onrust in het Midden-Oosten drukte eerder dit jaar al een flinke stempel op de Formule 1-kalender. De Grand Prix van Saoedi-Arabië ging helemaal niet door en de organisatie besloot om de race in Bahrein te verplaatsen naar Maleisië. Voor de races in het najaar hing er lange tijd onzekerheid boven het doorgaan van het seizoensslot. De teams rekenden in oktober op definitief uitsluitsel, terwijl het Italiaanse circuit van Imola achter de schermen al stand-by stond als eventuele noodoplossing. Op 3 oktober gaf Domenicali echter definitief groen licht voor het geplande slotstuk op het Lusail International Circuit in Qatar van 27 tot en met 29 november, een week later gevolgd door de seizoensfinale in Abu Dhabi van 4 tot en met 6 december. Ook de organisatie in Qatar heeft laten weten helemaal klaar te zijn voor het evenement en staat garant voor de veiligheid tijdens het raceweekend, maar de recente ontwikkelingen in de regio helpen allerminst mee.