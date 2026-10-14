Olav Mol sluit niet uit dat Max Verstappen in het restant van het huidige Formule 1-seizoen nog tot vier Grands Prix kan gaan winnen. Na de overwinning van de Red Bull Racing-coureur afgelopen zondag in Singapore heeft de analist zijn eerdere woorden over de kansen van de Nederlander voorzien van een belangrijke nuance.

Tijdens de uitzending van Race Café De Stamtafel op Ziggo Sport werd Mol door Shelly Sterk geconfronteerd met wat hij na de race had gezegd: "Ik hoorde jou gisteren zeggen, na de GP, dat hij er nog wel vier kan winnen dit seizoen." De commentator greep meteen in om te voorkomen dat zijn opmerking als een harde voorspelling zou worden gezien, omdat iemand anders dacht dat hij stelde dat Verstappen die races sowieso op zijn naam gaat schrijven. "Want ik heb niet gezegd, hij gaat er nog vier winnen. Nee, ik zei kán. Daar ben ik ook heel blij mee", zo legt Mol aan tafel uit.

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Kansen in Austin

Door zijn zeges in Maleisië en Singapore heeft Verstappen zijn totaal dit seizoen opgeschroefd naar twee overwinningen en negen podiumplekken, waarmee hij met 221 punten de vierde plaats in het wereldkampioenschap bezet. Over anderhalve week staat de Grand Prix van de Verenigde Staten op de kalender en daar ziet Mol direct weer mogelijkheden voor de kopman van Red Bull. "Ik denk dat hij er nog vier kan winnen. Want laten we eerlijk zijn, in Austin presteert hij ook niet slecht. Daar gaat hij ook goed", vertelt de analist.

Chagrijn bij concurrentie

De sterke vorm van Red Bull zorgt volgens Jack Plooij voor de nodige onrust bij de concurrerende teams op de grid. Terwijl Verstappen in het rijdersklassement op jacht is naar een plek in de top drie, zien de andere topteams dat de RB22 weer volop meedoet om de overwinningen. "De concurrenten zijn stikchagrijnig. Die vinden dit niet fijn, want die weten dit ook. Die weten ook: hij kan ze allemaal nog gaan winnen", aldus Plooij.