Charles Leclerc was afgelopen zondag tijdens de Singapore GP 2026 woedend op zijn Ferrari, nadat zijn bolide op het Marina Bay Street Circuit plotseling uit zichzelf begon af te remmen.

De Monegask sloeg via de boordradio direct alarm bij zijn team over het onverwachte en gevaarlijke gedrag van zijn SF-26. Het nieuws over de furieuze uitbarsting van Leclerc kwam dinsdagavond naar buiten via het X-account Everything Formula (@evrythngformu1a). Hoewel een technisch remincident tijdens de race door meerdere bronnen wordt beschreven, zijn de exacte bewoordingen en de bijbehorende claims over het ingrijpen in de uitzending vooralsnog niet officieel bevestigd door de FIA, Scuderia Ferrari of de coureur zelf.

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Verwijderde boordradio

Volgens het verspreide bericht liet een pislinke Leclerc tijdens de wedstrijd over de teamradio geen enkele twijfel bestaan over zijn frustratie. "Waarom remt de auto verdomme uit zichzelf?!", zo riep de Ferrari-coureur richting de pitmuur hebben geroepen. Bovendien wordt de onbevestigde beschuldiging geuit dat de uitbarsting bewust buiten beeld is gehouden: "Het radiobericht werd niet uitgezonden in de live-uitzending en zou naar verluidt na slechts twee seconden uit de FIA-feed zijn verwijderd." Charles Leclerc in actie met de Ferrari SF-26 tijdens de Spaanse Grand Prix 2026"> Charles Leclerc in actie met de Ferrari SF-26 tijdens de Spaanse Grand Prix 2026.

Ingreep op stuurwiel

Hoewel de specifieke vloekende boordradio en het vermeende wissen uit de FIA-feed niet officieel zijn bevestigd, kampte Charles Leclerc op het stratencircuit daadwerkelijk met een serieus probleem aan het remsysteem. In de 46e ronde van de wedstrijd begon zijn Ferrari bij bocht 13 vanuit het niets zelfstandig af te remmen op het moment dat hij wilde accelereren, zonder dat hij het rempedaal aanraakte. De geschrokken coureur meldde in een andere opgedoken radiopassage dat de wagen uit zichzelf begon te remmen en waarschuwde zijn team dat hij bij een herhaling in de muur dreigde te eindigen.

Race-engineer Bryan Bozzi reageerde kalm vanaf de pitmuur, noemde het voorval een geïsoleerd geval en instrueerde zijn rijder om te blijven pushen. Twee ronden na het voorval gaf Bozzi de opdracht om een specifieke software-instelling op het stuurwiel te wijzigen naar 'White 10, position 2'. Door deze aanpassing wisten de engineers het probleem op afstand te overbruggen, waarna het plotselinge afremmen in het restant van de race niet meer terugkeerde.

Zorgen na kwalificatie

De kuren tijdens de hoofdrace stonden niet op zichzelf, want na de kwalificatie op zaterdag klaagde Charles Leclerc ook al over onvoorspelbaar remgedrag. Op het Marina Bay Street Circuit trok zijn bolide tijdens het aanremmen telkens naar één kant, wat hij omschreef als zeer oncomfortabel op een stratencircuit. De Monegask greep zaterdag op slechts 0,054 seconde naast de poleposition, die een prooi werd voor Max Verstappen. Ondanks de haperingen aan zijn remsysteem op zowel zaterdag als zondag wist Leclerc zijn Ferrari in de race uiteindelijk op 7,3 seconden achter winnaar Verstappen als tweede over de streep te brengen, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton als zesde eindigde.