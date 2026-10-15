David Coulthard twijfelt er niet meer aan dat Kimi Antonelli dit seizoen zijn eerste wereldtitel in de wacht gaat slepen. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat de twintigjarige Italiaan op koers ligt om de geschiedenisboeken in te gaan, nadat hij zijn voorsprong in het kampioenschap afgelopen zondag met een derde plaats in de Grand Prix van Singapore verder heeft uitgebouwd naar 102 punten. Dat laat de Schot weten in de Up To Speed-podcast met Will Buxton.

"Hij wordt de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1, tenzij er zich een aantal heel bijzondere omstandigheden voordoen", klinkt het uit de mond van Coulthard over de Mercedes-coureur. "Wat een inspiratie. Het is inspirerend om te zien hoe hij deze kans in zijn tweede seizoen in de Formule 1 heeft gegrepen." Antonelli kwam tijdens de race in Singapore als derde over de streep, achter racewinnaar Max Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc. De jonge klassementsleider brengt zijn totaal met dit resultaat op 340 punten, in een seizoen waarin hij namens Mercedes inmiddels al acht zeges en veertien podiumplaatsen achter zijn naam heeft geschreven. Teammaat en naaste belager George Russell staat met 238 punten op de tweede stek, terwijl er tijdens de resterende races nog 150 punten te verdelen zijn.

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Grote voorsprong Antonelli na podium in Singapore

Antonelli kwam tijdens de race in Singapore als derde over de streep, achter racewinnaar Max Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc. De jonge klassementsleider brengt zijn totaal met dit resultaat op 340 punten, in een seizoen waarin hij namens Mercedes inmiddels al acht zeges en veertien podiumplaatsen achter zijn naam heeft geschreven. Teammaat en naaste belager George Russell staat met 238 punten op de tweede stek, terwijl er tijdens de resterende races nog 150 punten te verdelen zijn.

Het record van jongste wereldkampioen uit de geschiedenis van de Formule 1 is momenteel nog in handen van Sebastian Vettel, die zijn eerste titel in 2010 op een leeftijd van 23 jaar en 134 dagen veroverde. Als Antonelli de klus op 25 oktober al weet te klaren tijdens de eerstvolgende Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, is hij 20 jaar en 103 dagen oud. Om de titel in Texas al veilig te stellen, moet zijn voorsprong groeien naar minimaal 125 punten. Dat is het geval als de koploper de overwinning pakt en Russell niet hoger eindigt dan de negende plaats.

Kostbare crash en motorstraf voor Russell

Terwijl Antonelli zijn voorsprong verder wist uit te bouwen, kende Russell een teleurstellend weekend op het stratencircuit. De Brit nam in de sprintrace op intermediatebanden bij de start nog de leiding over na een inhaalactie op Verstappen, maar aan het einde van de openingsronde ging het mis. Hij raakte bij het uitkomen van de laatste bocht de natte witte lijn en klapte in de muur.

Coulthard zag dat de Mercedes-coureur zich liet verrassen door de krachtbron. "Hij maakte opnieuw een geweldige start met de Mercedes op de intermediatebanden, maar ging bij het uitkomen van de laatste bocht iets te wijd", zo analyseert de dertienvoudig Grand Prix-winnaar. "Hij kreeg iets meer power van de krachtbron dan hij verwachtte. Daardoor kwam hij op die witte lijn terecht en ging hij de muur in. De coureurs achter hem reageerden geweldig toen hij na de botsing weer over de baan schoof."

Op zondag moest Russell tijdens de hoofdrace vanaf de achterste startrij vertrekken na een gridstraf vanwege wijzigingen aan zijn motor, om uiteindelijk als negende over de streep te komen. Hoewel zijn achterstand in het klassement groot is, verwacht Coulthard dat de Brit zich zal herpakken. Een rol van betekenis in de huidige titelstrijd ziet hij echter niet meer voor hem weggelegd: "George komt absoluut weer terug. Daar bestaat geen enkele twijfel over. Alleen zal dat dit jaar niet meer gebeuren", klinkt het, waarbij hij ook ingaat op de verstandhouding tussen de twee teammaten. "Ik denk niet dat George hem uiteindelijk iets kan verwijten. Kimi doet het allemaal op een heel sportieve manier en ze lijken een goede werkrelatie te hebben."

Kussen onder de stoel voor baanlimieten

Mercedes beschikte aan het begin van het seizoen nog regelmatig over de snelste auto, maar de Duitse renstal heeft de afgelopen races moeite om het maximale uit het nieuwe updatepakket te halen. Antonelli was tijdens de nachtrace onderweg met deze nieuwe specificatie, terwijl Russell met het oudere pakket uit Bakoe reed. Toch is het team voornemens om de updates op de W17 tijdens het aankomende raceweekend in Austin te behouden.

De weg naar zijn eerste podiumplaats in Singapore verliep voor Antonelli overigens niet geheel zonder zorgen. De twintigjarige coureur ontving gedurende de race meerdere waarschuwingen voor het overschrijden van de baanlimieten en balanceerde daarmee op het randje van een tijdstraf. Teambaas Toto Wolff reageerde na afloop met een knipoog op het voorval. "Kimi, ik zal een kussen onder je stoel moeten leggen, zodat je die witte lijnen kunt zien", zo haalt Coulthard de woorden van de Oostenrijker aan.

De voormalig Red Bull-coureur kon zelf ook wel lachen om het fysieke verschil tussen de Mercedes-teambaas en zijn jonge kopman, iets wat hem in Singapore al opviel tijdens zijn werkzaamheden voor de televisie. "Tijdens mijn commentaar zei ik dat het er nogal ongemakkelijk uitziet wanneer die twee elkaar omhelzen. Toto is ongeveer twee meter lang en Kimi is een stuk kleiner. Het is nogal een ongelijke combinatie", aldus Coulthard.