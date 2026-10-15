Steiner: "Verstappen moet stoppen met aan het begin van het seizoen in slaap vallen"

Günther Steiner denkt dat Max Verstappen het huidige Formule 1-seizoen, net als in 2025, als tweede in het wereldkampioenschap gaat afsluiten. In The Red Flags Podcast laat de voormalig teambaas van TGR Haas F1 Team weten dat de coureur van Oracle Red Bull Racing in de resterende zes Grands Prix twee keer met de overwinning aan de haal gaat, vier keer als tweede wordt afgevlagd en dus in elk weekend op het podium verschijnt.

Verstappen schreef afgelopen zondag de Grand Prix van Singapore vanaf pole position op zijn naam, nadat hij een dag eerder ook al de sprintrace op het stratencircuit had gewonnen. Het betekende voor de Nederlander zijn 73e overwinning in zijn 250e Grand Prix-start en bovendien zijn tweede zege op rij, na zijn eerdere winst in de Grand Prix van Bahrein die begin deze maand op het circuit van Sepang in Maleisië werd verreden. Volgens Steiner, die tegenwoordig actief is als F1-analist en als CEO en eigenaar van het MotoGP- en Moto3-team Red Bull KTM Tech3, hebben Verstappen en zijn renstal het lek na een moeizame seizoensstart inmiddels boven.

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Steiner voorspelt opmars Verstappen naar P2

Dankzij zijn dominante weekend in Singapore staat de teller voor Verstappen dit seizoen inmiddels op twee zeges en negen podiumplaatsen. In het wereldkampioenschap bezet hij momenteel de vierde stek met 221 punten, achter Ferrari-coureur Lewis Hamilton (229 punten) en Mercedes-coureur George Russell (238 punten). Als Steiner in het podcastitem 'Gas or Brake' van de presentatoren de vraag krijgt of de 29-jarige Limburger zijn achterstand van zeventien punten op Russell nog gaat goedmaken om zo beslag te leggen op de tweede plaats, reageert de Italiaan resoluut: "Gas, gas, gas."

Volgens de voormalig teambaas bestaat er geen twijfel over dat de viervoudig wereldkampioen in de slotfase van het jaar toeslaat in de strijd achter koploper Andrea Kimi Antonelli, al is de wereldtitel zelf buiten bereik. "Ja, hij gaat dat gewoon doen", klinkt het over het behalen van de tweede plaats. "Max kan op zijn best als tweede eindigen. Hij gaat niet meer winnen. Hij doet zelfs niet meer mee in de strijd om de wereldtitel." Voor de laatste zes raceweekenden in Austin, Mexico, São Paulo, Las Vegas, Lusail en Abu Dhabi durft de analist een concrete voorspelling aan: "Hij wint nog twee races, hij eindigt altijd op het podium en in de andere vier wordt hij tweede."

Titelstrijd rond Antonelli mist spanning

Waar Verstappen in 2025 nog tot het einde meedeed in een driestrijd met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri en uiteindelijk op twee punten achterstand van kampioen Norris op de tweede plaats eindigde, is het gat naar de koppositie dit jaar een stuk groter. Mercedes-coureur Antonelli gaat met 340 punten aan de leiding en heeft een voorsprong van 119 punten op Verstappen. De twintigjarige Italiaan kan aankomend weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin de wereldtitel al veiligstellen. Als hij op het Circuit of the Americas wint, teammaat Russell als negende of lager eindigt en Hamilton niet hoger finisht dan de vijfde plaats, lost Antonelli op twintigjarige leeftijd Sebastian Vettel af als jongste Formule 1-wereldkampioen ooit.

Steiner laat in de podcast optekenen dat de dominante positie van Antonelli de spanning aan de kop enigszins heeft weggenomen, maar dat de wederopstanding van Red Bull weer voor nieuw vermaak zorgt. "Het is dus wel een beetje een anticlimax, want we hadden Kimi, die aan het begin van het seizoen sterk kwam opzetten. Niemand had dat verwacht en er was steeds een hype om hem heen. En nu is het: oké, Kimi wint, hij heeft weer gewonnen", zo legt Steiner uit. De terugkeer van Verstappen aan het front is volgens hem dan ook precies wat het slot van het seizoen nodig heeft: "Nu kunnen we weer enthousiast zijn over die goede, oude Max die terugkomt."

Steiner grapt over kerstvakantie Verstappen

Hoewel de inhaalrace van Verstappen dit seizoen te laat komt voor een nieuwe wereldtitel, twijfelt Steiner geen moment aan de kwaliteiten van de Nederlander, die onlangs zijn contract bij Red Bull Racing voor meerdere jaren verlengde terwijl ook teambaas Laurent Mekies tot 2031 bijtekende. De 61-jarige analist sluit zijn verhaal met een knipoog af door te wijzen op de moeizame seizoensstart van de Red Bull-coureur: "Max moet eens leren om aan het begin van het seizoen niet in slaap te vallen. Ik denk dat hij de kerstvakantie wat moet inkorten. Hij is de allerbeste, maar hij herinnert ons daar altijd pas aan het einde van het seizoen weer aan."