Voor Red Bull Racing is het nog altijd even afwachten voordat het gebruik kan maken van de nieuwe windtunnel. Het Oostenrijkse team werkt momenteel nog met apparatuur die dateert uit de Tweede Wereldoorlog, maar technisch directeur Pierre Waché onthult in gesprek met Motorsport dat de nieuwe faciliteit op korte termijn in gebruik kan worden genomen.

De windtunnel die Red Bull momenteel gebruikt, voldoet al een tijdje niet meer aan de moderne standaarden. Aston Martin heeft recentelijk nog een gloednieuwe windtunnel gebouwd en ook McLaren werkt met een van de modernste faciliteiten. Bij Red Bull zorgt de verouderde windtunnel soms voor een gebrekkige correlatie tussen de resultaten uit de windtunnel en die op de baan. Een update die in de windtunnel naar behoren werkt, kan op het circuit soms helemaal niet werken. Christian Horner omschreef het werken met de windtunnel ooit als werken met twee verschillende horloges.

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Voorjaar 2027

Die problemen moeten als sneeuw voor de zon verdwijnen met de nieuwe windtunnel. Technisch directeur Waché onthult bij het medium dat de faciliteit begin 2027 gereed moet zijn en hint daarbij op februari. Wel moeten er nog een aantal formaliteiten worden afgehandeld. Zo moet de windtunnel nog worden gekalibreerd voordat het Formule 1-team er gebruik van kan maken.