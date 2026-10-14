Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat hij eind 2024 met de kwakkelende Sergio Pérez in zijn maag zat en overwoog om Charles Leclerc naar Red Bull te halen, of anders Fernando Alonso. Iemand binnen Red Bull hield dat echter tegen, zo vertelt hij in zijn nieuwe boek Drive.

Pérez werd in 2021 juist naar Red Bull Racing gehaald als oplossing voor de vloek die destijds op het tweede zitje bij het team zat. Pierre Gasly en Alexander Albon werden na het vertrek van Daniel Ricciardo gewogen en te licht bevonden. 'Checo' wist in 2020 juist te winnen en beloonde zichzelf daarmee met een transfer naar Red Bull. Hoewel de Mexicaan hier en daar een zege wist te pakken, was vooral 2024 een rampjaar. Diverse crashes en uitschakelingen in Q1 zorgden ervoor dat de leiding van het team op zoek ging naar een vervanger.

Artikel gaat verder onder video

Horner overwoog Alonso, Leclerc en later ook Sainz

Geciteerd door NU.nl vertelt Horner in zijn boek over de zoektocht naar een vervanger. "Tijdens de Grand Prix van Japan (2024) vertelde Fernando me zelfs dat hij het seizoen daarop heel graag naast Max wilde rijden. Vervolgens maakte Helmut (Marko, red.) kennelijk namens het managementteam van Verstappen duidelijk dat ze niet blij waren met dat idee", legt Horner uit. Ook Charles Leclerc werd overwogen: "Charles was een teamspeler en ik had het gevoel dat hij het gat kon opvullen als Sergio verder zou wegzakken. Bovendien leek hij gefrustreerd te zijn bij Ferrari (...) Ik kreeg kort daarna van Helmut te horen dat ik Charles ook maar uit mijn hoofd moest zetten. Net als met Fernando ging het niet gebeuren."

'Opdracht kwam niet van Verstappen zelf'

Hoewel Horner vermoedt dat de afwijzingen afkomstig waren uit het kamp van Verstappen, benadrukt hij dat de viervoudig kampioen zelf nooit iemand heeft tegengehouden: "Ik wist meteen dat die opdracht niet van Max afkomstig was." Dat Liam Lawson uiteindelijk in 2025 mocht beginnen als teamgenoot van de Nederlander, zat Horner eigenlijk nooit echt lekker: "Hij was jong en onervaren, met slechts elf Formule 1-races achter zijn naam, en we vroegen enorm veel van hem."