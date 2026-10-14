Het team van Oracle Red Bull Racing heeft woensdagavond bekendgemaakt dat Laurent Mekies, CEO en teambaas van de renstal, een langdurige contractverlenging heeft getekend. Daarmee ligt de Fransman tot en met het einde van 2031 vast bij het Formule 1-team uit Milton Keynes.

Het Oostenrijkse team bracht het nieuws over de contractverlenging via de eigen sociale kanalen naar buiten en deelde daarbij direct een korte verklaring over de afspraken voor de komende vijf jaar: "We versterken ons langetermijnfundament voor succes. We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Laurent een langlopende contractverlenging bij het team heeft getekend, tot en met 2031." Op het bijbehorende beeldmateriaal staat naast het logo en de handtekening van de topman ook de tekst 'nog vijf jaar vol gas' te lezen.

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Opvolger van Horner en verlenging Verstappen

Mekies ging in 2024 aan de slag als teambaas bij zusterteam Racing Bulls, waarna hij in juli 2025 de overstap maakte naar de hoofdmacht van Red Bull Racing. Daar nam hij na het ontslag van Christian Horner de dubbelfunctie van CEO en teambaas op zich. De nieuwe vijfjarige verbintenis van de teambaas volgt op het eerdere besluit van kopman Max Verstappen. De Nederlander liet op 20 augustus zijn tot 2028 lopende contract openbreken om bij te tekenen tot en met het seizoen van 2030. Mekies noemde die overeenkomst eerder al "fantastisch nieuws voor iedereen bij Red Bull". Laurent Mekies arriveert per boot in het paddock tijdens de Grand Prix van Monaco.

Sportieve ommekeer met de RB22

Onder leiding van de Franse teambaas en technisch directeur Pierre Waché heeft het team in de tweede seizoenshelft de weg omhoog weer gevonden met de RB22, die wordt aangedreven door Red Bull Ford Powertrains. Hoewel het seizoen moeizaam van start ging, wist de renstal vanaf de race in Bakoe met een ingrijpend updatepakket de balans van de wagen te herstellen. Verstappen schreef vervolgens zowel de verplaatste Grand Prix in Sepang als afgelopen zondag de race in Singapore op zijn naam, terwijl teamgenoot Isack Hadjar op het Marina Bay Street Circuit als tiende over de streep kwam.