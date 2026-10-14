Tijdens de Singapore Grand Prix heeft zich een opmerkelijk beveiligingsincident voorgedaan, zo meldt Channel News Asia. Een 39-jarige Indiase man is in Singapore formeel aangeklaagd nadat hij twee beveiligde zones onrechtmatig wist te betreden. De man drong vorige week vrijdag met een ongeldig toegangsbewijs het betaalde evenemententerrein op het Marina Bay Street Circuit binnen en verschafte zichzelf vervolgens toegang tot een afgesloten gedeelte dat enkel bestemd was voor personeel en artiesten. Agenten van de Singapore Police Force wisten hem op het terrein op te sporen en hebben hem direct in de boeien geslagen.

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat het voorval zich vorige week vrijdagmiddag in een kort tijdsbestek voltrok. Hoewel zijn ticket niet geldig was, wist A. rond 13:45 uur via poort 2 aan Temasek Avenue toch door de controle van het reguliere publieksgebied te glippen. Een kwartier later, omstreeks 14:00 uur, drong de 39-jarige verdachte zonder toestemming door tot 'the wharf' aan Raffles Boulevard. Deze zwaarbeveiligde zone was tijdens het Formule 1-weekend uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de organisatie en optredende artiesten. Na zijn arrestatie op het evenemententerrein is de man in staat van beschuldiging gesteld voor twee afzonderlijke overtredingen van wederrechtelijk binnendringen (criminal trespass).

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Tweede aanhouding en onderzoek in Singapore

A. handelde bij zijn poging om het stratencircuit op te komen echter niet alleen. De lokale politie hield in verband met dezelfde zaak namelijk ook een 35-jarige man aan, van wie de identiteit niet openbaar is gemaakt. De twee mannen zijn bekenden van elkaar. Waar de hoofdverdachte door de controle wist te glippen, werd de 35-jarige man bij de toegangspoort direct geweigerd en later door agenten op Temasek Boulevard alsnog gearresteerd. Het onderzoek naar de exacte rol en betrokkenheid van deze tweede verdachte is momenteel nog in volle gang. De politie van Singapore benadrukt daarbij dat het onbevoegd betreden van afgesloten sectoren bij grote evenementen uiterst serieus wordt genomen, omdat dit soort inbreuken de veiligheid en beveiliging van het gehele raceweekend in gevaar brengen. Het Marina Bay Street Circuit, waar het beveiligingsincident tijdens de Singapore Grand Prix plaatsvond.

Celstraf dreigt

Na zijn arrestatie moest A. afgelopen zaterdag al voor de rechter verschijnen voor de formele voorlezing van de twee aanklachten. Volgens het strafrecht in Singapore hangt de Indiër per tenlastelegging een gevangenisstraf van maximaal drie maanden boven het hoofd, evenals een geldboete van ten hoogste 1.500 Singaporese dollar, of een combinatie van beide straffen. Of de verdachte na die eerste zitting op borgtocht is vrijgelaten of nog altijd in voorlopige hechtenis zit, is door de autoriteiten niet bekendgemaakt. De strafzaak krijgt aankomende vrijdag 16 oktober een vervolg tijdens een nieuwe zitting bij de rechtbank in Singapore.

Eerder incident rond de Paddock Club

Het voorval van afgelopen raceweekend staat overigens niet op zichzelf bij de nachtrace in de Aziatische stadstaat. In december 2025 werd een Zweedse uitwisselingsstudent door de rechter in Singapore al veroordeeld tot vier weken celstraf, nadat hij schuldig had gepleit aan eveneens twee aanklachten wegens het onbevoegd betreden van beveiligde terreinen tijdens de editie van oktober 2025. De student wist destijds binnen te dringen via een personeelsingang, waar een 17-jarige vrijwilliger hem aanvankelijk nog de toegang weigerde, maar hem na herhaaldelijk aandringen toch doorliet. Vervolgens glipte de Zweed door een poort naar de exclusieve Paddock Club, die op dat moment enkel met een fietsketting was afgesloten.