Max Verstappen maakt zich op voor zijn langverwachte debuut in de GT World Challenge Europe dit weekend. De Nederlander komt in actie op het Autódromo Internacional do Algarve en de voorbereidingen daarop zijn alweer begonnen.

De Nederlander komt komend weekend in actie in Portimão, omdat de vaste rijders Daniel Juncadella en Jules Gounon dan met het World Endurance Championship (WEC) in Barcelona moeten rijden. Verstappen deelt de #3 Mercedes-AMG GT3 met Chris Lulham en reservecoureur Ben Barnicoat.

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Voorbereiding op GT3-weekend

Voor Verstappen wordt het zijn eerste GT3-race sinds de 24 uur van de Nürburgring eerder dit jaar. Aan de drie-uursrace doen naast Verstappen zelf diverse grote namen mee. Zo is ook Maro Engel van de partij, net als MotoGP-legende Valentino Rossi. Het raceweekend begint aanstaande vrijdag al met de vrije trainingen. Verstappen is inmiddels met zijn privéjet vertrokken om zijn teamgenoten op te halen en hun een lift naar Portugal te geven.