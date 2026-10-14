Hoewel Max Verstappen de laatste twee Grands Prix vanaf pole position wist te winnen, weigert Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur Red Bull Racing te bestempelen als het beste Formule 1-team van dit moment, zo meldt hij in gesprek met Motorsport. De Fransman stelt dat de formatie uit Milton Keynes niet het te kloppen team is en dat de focus van zijn eigen renstal vooral uitgaat naar McLaren en Mercedes.

Sinds Red Bull Racing in Bakoe een belangrijk updatepakket introduceerde op de RB22, heeft het Oostenrijkse team de weg omhoog weer gevonden. Verstappen pakte in Maleisië zijn eerste overwinning van het seizoen en schreef een week later op het Marina Bay Street Circuit zowel de sprintrace als de Grand Prix van Singapore op zijn naam. Mercedes-coureur George Russell wees Red Bull Racing na deze zeges op twee totaal verschillende circuits direct aan als het te kloppen team. Wanneer Vasseur wordt geconfronteerd met die uitspraak en de vraag krijgt of het team van de viervoudig wereldkampioen daadwerkelijk de nieuwe maatstaf is, houdt hij een slag om de arm: "Ik weet het niet zeker."

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Wisselende krachtsverhoudingen aan de top

Volgens de teambaas uit Maranello laat het huidige seizoen zien dat de verhoudingen aan kop continu verschuiven door de verschillende ontwikkelingsstrategieën van de topteams. Nadat Mercedes in de openingsfase van het seizoen zes overwinningen op rij wist te boeken, wisselden de andere teams elkaar af tijdens de Europese races. "Eerlijk gezegd doen ze [Red Bull] het erg goed, maar het is niet het team om te verslaan. Als je naar McLaren en Mercedes kijkt, en naar het seizoen vanaf het begin: Mercedes domineerde het kampioenschap, daarna wonnen wij twee races, vervolgens won McLaren er twee, en daarna Red Bull er twee of drie", zo legt Vasseur uit.

In het constructeurskampioenschap staat Red Bull Racing na het raceweekend in Singapore op de vierde plek met 332 punten, slechts zeven punten achter nummer drie McLaren (339 punten). Mercedes gaat aan de leiding met 578 punten, gevolgd door Ferrari met 444 punten. Met nog zes races te gaan, mits de slotraces in Qatar en Abu Dhabi volgens planning doorgaan, zit het veld volgens de Fransman ontzettend dicht bij elkaar: "Ik denk dat de situatie evolueert, want het komt vrij vaak voor dat vier teams om de leiding strijden. Ik geloof dat er gisteren vier teams binnen twee tienden van elkaar zaten."

Focus bij Ferrari op eigen prestaties richting Austin

Omdat de onderlinge verschillen tussen Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull Racing zo klein zijn, staart de Scuderia zich niet blind op de vorm van Verstappen, die inmiddels vijf podiumplaatsen op rij heeft gepakt. Richting de volgende race op het programma, de Grand Prix van de Verenigde Staten die van 23 tot en met 25 oktober in Austin plaatsvindt, richt de Italiaanse renstal zich puur op de eigen prestaties. "Dat betekent dat de ranglijst kan veranderen als iemand volgende week verbeteringen meeneemt. Maar het belangrijkste is om op onszelf gefocust te blijven, zonder aan de anderen te denken", zo sluit Vasseur af.