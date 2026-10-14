Volgens Sky Sports F1 is het bijna zeker dat George Russell opnieuw een gridstraf te wachten staat. De Engelsman staat nog altijd op de tweede plek in het kampioenschap, maar de achterstand op teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli is inmiddels opgelopen tot 102 punten.

Russell kende aan het begin van het jaar nog een sterke openingsfase, maar Antonelli nam al snel het stokje over. Vooral de pure snelheid van de jongeling was daarbij opvallend. Voor Russell zat er in Bakoe nog wel een overwinning in, maar in Maleisië viel zijn powerunit in de slotfase van de race stil. In Singapore begon de Engelsman vanuit de achterhoede en wist hij slechts als negende over de streep te komen.

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'Gridstraf wordt in Las Vegas gepakt'

Daarnaast moet Russell volgens het Britse medium opnieuw rekening houden met een gridstraf. Die zou volgen tijdens het raceweekend in Las Vegas, eind november. Mercedes zal dan naar verluidt namelijk een nieuwe powerunit aan de pool van Russell toevoegen, met de updates uit het tweede ADUO-resultaat. De powerunit moet daardoor krachtiger, maar ook een stuk betrouwbaarder zijn. Russell zal dan wel opnieuw vanuit de achterhoede moeten starten.