Na de triple header, die afgelopen weekend werd afgesloten in Singapore, heeft de Formule 1 dit weekend even rust. Toch is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen artikelen vind je terug in deze GPFans Recap.

Christian Horner onthult in zijn nieuwe boek dat voormalig FIA-voorzitter Jean Todt woedend was op Max Verstappen en zijn vader Jos. Daarnaast zou de FIA een slimmigheidje van Red Bull hebben ontdekt en al werken aan een verbod voor komend jaar. Ook lijkt de slotfase van de Formule 1-kalender opnieuw in gevaar te komen na nieuwe raketaanvallen in de regio van Qatar. Dit is de GPFans Recap van woensdag 14 oktober.

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'Red Bull vindt slimmigheidje, maar FIA werkt al aan verbod voor 2027'

Hoewel de verwachtingen bij Red Bull Racing voor volgend jaar torenhoog zijn, gezien de laatste twee races, zit er nog altijd een addertje onder het gras. Het Oostenrijkse team heeft tijdens het raceweekend in Oostenrijk in alle stilte een update aan de structurele steun van de vloer doorgevoerd, wat veel voordelen zou bieden. De FIA buigt zich momenteel over de vraag of deze constructie volgend jaar wel is toegestaan. Alles lezen over het foefje van Red Bull? Klik hier!

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Politie grijpt in bij GP van Singapore en arresteert indringer na betreden verboden zone

Tijdens de Singapore Grand Prix heeft zich een opmerkelijk beveiligingsincident voorgedaan. Een 39-jarige Indiase man is in Singapore formeel aangeklaagd nadat hij twee beveiligde zones onrechtmatig wist te betreden. De man drong vorige week vrijdag met een ongeldig toegangsbewijs het betaalde evenemententerrein op het Marina Bay Street Circuit binnen en verschafte zichzelf vervolgens toegang tot een afgesloten gedeelte dat enkel bestemd was voor personeel en artiesten. Alles lezen over de arrestatie tijdens het Formule 1-weekend in Singapore? Klik hier!

Horner onthult hoe FIA-baas woest was op Max en Jos Verstappen: 'Nooit zo kwaad gezien'

Voormalig Red Bull Racing-teambaas Christian Horner laat in zijn nieuwe biografie Drive weten dat toenmalig FIA-voorzitter Jean Todt in 2017 woedend was op Max Verstappen en zijn vader Jos Verstappen. De Brit moest zich na de Grand Prix van de Verenigde Staten van dat jaar in Parijs melden om verantwoording af te leggen voor het gedrag van de Nederlanders. De hele anekdote van Horner lezen? Klik hier!

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Verschillende aanvallen in regio Qatar vergroten onzekerheid rond Formule 1-slot 2026

Een administratief gebouw van het staatsoliebedrijf Saudi Aramco in de Saoedische stad Dhahran is dinsdag geraakt tijdens een raketaanval van Jemenitische Houthi-rebellen, zo meldt Reuters. De beschietingen op de stad aan de Perzische Golf, op relatief korte afstand van Qatar, leggen de focus opnieuw op de veiligheidssituatie rondom de slotfase van het Formule 1-seizoen. Alles lezen over de huidige situatie? Klik hier!

'Russell verwacht gridstraf in Las Vegas: Mercedes introduceert dan nieuwe PU'

Volgens Sky Sports F1 is het bijna zeker dat George Russell opnieuw een gridstraf te wachten staat. De Engelsman staat nog altijd op de tweede plek in het kampioenschap, maar de achterstand op teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli is inmiddels opgelopen tot 102 punten. Alles lezen over de mogelijke gridstraf voor de nummer twee van het kampioenschap? Klik hier!