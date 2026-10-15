De verhoudingen tussen Aston Martin en Honda worden volgens Autoracer steeds slechter. Zo belooft het Japanse merk regelmatig verbeteringen, maar blijven die op de baan nog te vaak uit. Aston Martin zou zelfs zo ontevreden zijn dat het al gesprekken heeft gevoerd met andere motorleveranciers.

Honda is sinds dit seizoen de motorleverancier van het team van Lawrence Stroll. Daarbij kan de Canadese zakenman leunen op de nieuwste faciliteiten die Aston Martin de afgelopen jaren heeft gebouwd. Daarnaast is Adrian Newey aangetrokken om zich over de AMR26 te ontfermen, maar qua vermogen legt het team het nog altijd af tegen de concurrentie. Aan het begin van het jaar waren er betrouwbaarheidsproblemen en trillingen. Inmiddels lijken ook de oplossingen van Honda niet altijd te werken.

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'Verbeterde Honda-motor heeft last van 'turbolag''

Honda introduceerde een nieuwe power unit met een verbeterde turbo. Die turbo heeft echter voor meer problemen gezorgd. Zo zouden er prestatieproblemen zijn in langzame bochten en was de motor in Singapore niet optimaal afgesteld. Daarnaast zou de nieuwe turbo voor meer turbolag zorgen: een vertraging tussen het moment waarop de coureurs het gaspedaal intrappen en de reactie van de motor. F1-journalist Carlos Miquel stelt op X dat Honda personeel bij rivalen moet zien weg te lokken om het probleem aan te pakken. Volgens hem ontbreekt het de Japanse motorleverancier zelf aan de kennis om het probleem op te lossen.

'Geduld raakt op bij Aston Martin'

Voor Aston Martin zou dit de zoveelste tegenvaller vanuit Honda betekenen. Het Italiaanse medium stelt dan ook dat de zorgen bij Stroll senior steeds groter worden. De Canadese zakenman zou daarom met diverse motorleveranciers hebben gesproken om eventueel powerunits af te nemen. Het zou gaan om de periode vanaf 2028, waarbij Aston Martin Honda in 2027 nog een kans wil geven om zich te revancheren.