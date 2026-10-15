Voormalig Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blikt in de podcast Up To Speed openhartig terug op zijn moeizame band met Jos Verstappen en de interne wrijving die dat binnen de renstal opleverde. Volgens de Brit zorgde de uitgesproken mening van de voormalig Formule 1-coureur regelmatig voor spanningen, maar tegelijkertijd erkent hij de belangrijke rol die de Nederlander heeft gespeeld in de opvoeding van zijn zoon Max Verstappen.

In het gesprek legt Horner uit waarom de uitspraken van de vader van de Red Bull-kopman altijd zoveel stof deden opwaaien in de Formule 1-paddock. De oud-teambaas trekt daarbij de vergelijking met voormalig Red Bull-topadviseur Helmut Marko, wiens uitspraken eveneens steevast breed werden uitgemeten in de media. "Jos heeft, vanwege zijn profiel als Formule 1-coureur en het intense enthousiasme dat er in Nederland heerst, een grote stem. Net als Helmut belandt alles wat hij zegt op de voorpagina van een krant", klinkt het uit de mond van Horner.

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Grootste criticus tijdens vormende jaren

Ondanks de meningsverschillen van de afgelopen jaren, benadrukt de voormalig teamleider dat de oud-coureur in de beginfase van de loopbaan van zijn zoon van grote waarde is geweest. In die periode hield de mentor zijn pupil scherp op weg naar de top van de autosport. "Er waren momenten dat hij, toen Max echt in zijn vormende jaren zat, zeer behulpzaam was bij het in toom houden van Max. Hij was ook zijn grootste criticus", zo vertelt de Brit.

Volgens de inschatting van de oud-teambaas speelt die hechte band tussen vader en zoon nog altijd een grote rol in wat de coureur van Oracle Red Bull Racing drijft. Hij vervolgt: "En ik denk dat Max zijn mening waardeerde, en waarschijnlijk nog steeds zoekt naar zijn goedkeuring, in alles wat hij doet. De persoon die hij het meest wil imponeren, denk ik, is zijn vader."

Wrijving binnen Red Bull Racing

Die grote betrokkenheid en de aanwezigheid van verschillende dominante persoonlijkheden zorgden achter de schermen echter regelmatig voor een explosieve sfeer bij de Oostenrijkse formatie. Horner ziet dat als een logisch gevolg van de manier waarop er op het hoogste niveau wordt gewerkt. "En uiteraard leidt dat, wanneer je te maken krijgt met uitgesproken karakters en dynamieken, tot wrijving binnen een team", legt hij uit.

Voor de teambaas ontstonden de problemen vooral op de momenten dat hij de belangen van de gehele organisatie moest verdedigen tegenover de kritiek vanuit het kamp van zijn stercoureur. "Als je het gevoel hebt dat het team niet gesteund wordt… Ik vertegenwoordig het team. Dus uiteraard beland je soms in een meningsverschil", verklaart de Brit over de botsingen. "En dat voegde nog een extra drama toe, en uiteraard wordt alles als een serieverhaal uitgemeten."

Aanvaringen in Oostenrijk en op Silverstone

De spanningen tussen de twee kwamen de afgelopen jaren meermaals aan het licht, nadat er in 2024 beschuldigingen van ongepast gedrag aan het adres van de teambaas werden geuit. Na een intern onderzoek werd hij daar overigens van vrijgesproken. Tijdens het raceweekend in Oostenrijk in datzelfde jaar ontstond er een openlijke ruzie rondom de zogeheten Legends Parade. De oud-coureur beweerde destijds dat de teambaas had voorkomen dat hij tijdens die demonstratieronde in actie mocht komen en noemde dat kinderachtig, terwijl Horner ontkende dat hij een veto had uitgesproken.

Ook een jaar later, tijdens het Grand Prix-weekend op Silverstone in juli 2025, liepen de gemoederen in de paddock hoog op. Oud-coureur Ralf Schumacher zag daar hoe het tot een felle visuele en verbale woordenwisseling kwam tussen de twee kemphanen en een perschef van het team. Enkele dagen na die Britse Grand Prix, op 9 juli 2025, maakte de top van Red Bull bekend dat Horner per direct uit zijn functie als CEO en teambaas werd ontheven. Hoewel de Brit deze week bevestigde dat de familie van zijn voormalige stercoureur geen invloed heeft gehad op dat ontslag en dat hij nog altijd persoonlijk contact heeft met de nummer vier uit het huidige wereldkampioenschap, kregen de eerdere aanvaringen destijds volop aandacht.

Terugkijkend op die turbulente jaren ziet de Brit het omgaan met dergelijke conflicten simpelweg als een onvermijdelijk onderdeel van zijn voormalige vakgebied. "Maar nogmaals, het hoort bij de rol van een teamleider. Er zijn zoveel verschillende dynamieken die je moet managen: naar beneden, naar boven, media, sponsors, commercie. Je moet zoveel verschillende petten dragen", besluit Horner, die volgende week woensdag in New York spreekt tijdens het evenement ABX NYC en een dag later zijn eigen boek Drive uitbrengt.