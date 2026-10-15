Max Verstappen en Red Bull Racing boeken zichtbare vooruitgang in de Formule 1, en dat leidt tot flink wat optimisme richting volgend seizoen. Na een moeizame periode schreef de viervoudig wereldkampioen afgelopen zondag op het Marina Bay Street Circuit in Singapore zijn tweede Grand Prix van het jaar op zijn naam, nadat hij een week eerder ook al de beste was in Sepang.

De recente reeks aan resultaten laat zien dat de RB22 op totaal verschillende typen circuits weer voorin kan meedoen. Naast de overwinningen in Maleisië en Singapore wist de formatie een dubbel podium te scoren in Bakoe, waar Verstappen als tweede over de streep kwam achter George Russell. De renstal heeft inmiddels een ontwikkelingsstop ingelast voor de huidige wagen om de focus volledig te verleggen naar het project voor volgend jaar, maar de basis die er nu staat zorgt voor louter positieve reacties bij de kenners.

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Bleekemolen schuift Verstappen naar voren als titelfavoriet

In de Formule 1-podcast van de NOS stelt analist Jeroen Bleekemolen dat het recente vormpeil op de verschillende circuits boekdelen spreekt. "Als je kijkt naar het verschil in banen: Sepang is heel anders dan Singapore. Daarvoor Bakoe, dat was ook goed. Ja, daar mag je hoop uit putten", zo stelt hij vast. Met de Grands Prix in de Verenigde Staten en Mexico in het verschiet, ziet hij dan ook volop kansen voor de Red Bull-coureur.

De analist richt zijn blik daarbij al nadrukkelijk op de krachtsverhoudingen voor het komende racejaar. "Volgens mij is het een baan die Max al aardig ligt. Dit is Max, die op die banen ook nog eens wat extra's eruit haalt meestal", aldus Bleekemolen over de komende races. Gevraagd naar het grotere plaatje, durft hij een duidelijke voorspelling aan: "Ja, ik zou ze voor volgend jaar gewoon op nummer één zetten voor het wereldkampioenschap. Dit jaar is het onmogelijk. Maar volgend jaar is hij voor mij op dit moment, als je het nu moet zeggen, de favoriet."

Catsburg openhartig over extreme werkethiek achter de schermen

Dat de resultaten van de Oostenrijkse renstal weer in de lift zitten, is volgens autocoureur Nicky Catsburg geen toeval. Uit verhalen van engineers en monteurs die buiten de raceweekenden om met Max Verstappen werken, blijkt de toewijding gigantisch te zijn. "Ze hebben echt wel wat gevonden daar in die auto. Ik hoor ook altijd nu dat Max af en toe wat races doet in de GT's, krijg ik heel veel te horen over zijn werkwijze, omdat er een heleboel van de mensen met wie hij werkt in de GT's mensen zijn die ik ken. En het schijnt echt bizar te zijn hoe hij overal bovenop zit", vertelt Catsburg.

De GT-coureur benadrukt dat die onvermoeibare inzet een directe weerslag heeft op de ontwikkeling van de auto. "Hij laat die mensen niet met rust gewoon. Ze worden gek van hem. Hij belt iedere avond. Hij is iedere dag onboards aan het bekijken", beschrijft Catsburg de niet-aflatende druk waarmee ieder klein detail wordt geanalyseerd.