Brundle: "Crash van Russell in Singapore is een samenvatting van zijn F1-seizoen"

George Russell heeft een uiterst moeizame Grand Prix van Singapore achter de rug. Na een uitvalbeurt in de sprintrace en een gridstraf hield de Mercedes-coureur afgelopen weekend slechts twee punten over aan de hoofdrace. Sky Sports F1-analist en commentator Martin Brundle ziet deze gang van zaken als typerend voor het huidige seizoen van de Brit.

Op het Marina Bay Street Circuit ging het afgelopen zaterdag tijdens de sprintrace al fout voor Russell, toen hij vanuit leidende positie in de muur belandde en uitviel. Een dag later moest hij de hoofdrace vanaf de negentiende stek aanvangen wegens een gridstraf na een motorwissel. Vanuit het achterveld wist de Mercedes-coureur zich op zondag nog terug te knokken naar de negende plaats aan de finish.

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Uitvalbeurt Russell in Maleisië als keerpunt

Dat de krachtbron in Singapore gewisseld moest worden, was een direct gevolg van de Grand Prix van Maleisië op 4 oktober. Op het circuit van Sepang viel Russell in de slotfase van de wedstrijd vanaf een virtuele derde plaats uit met een mechanisch defect aan zijn power unit: "Met de zware straffen voor de motor die hem al te wachten stonden voor de Grand Prix, was dit zijn beste kans om indruk te maken", wordt Brundle geciteerd. "De beelden van hem die over de witte lijn en de natte kerbstones gleed, voelden als een treffende samenvatting van zijn seizoen tot nu toe."De analist acht de kansen op het wereldkampioenschap voor Russell vanaf dat moment verkeken en stelt bovendien dat Ferrari, McLaren en Red Bull Racing te ver achterliggen om WK-leider Andrea Kimi Antonelli nog serieus onder druk te kunnen zetten.

De nulscore op Sepang stond dit seizoen niet op zichzelf voor de coureur van het Mercedes AMG Petronas Formula One Team. Volgens de Turkse editie van Motorsport.com zag Russell dit jaar al drie goede mogelijkheden in rook opgaan door pech. Naast het motorprobleem in Maleisië viel hij in Canada uit met een elektrische storing en liep hij in België al in de eerste ronde schade op door een aanvaring.