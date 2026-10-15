Franco Colapinto heeft zich op zijn sociale kanalen in een persoonlijke videoboodschap met een dringend verzoek gemeld bij zijn achterban. De coureur van het Alpine F1 Team roept zijn fans op om te stoppen met het online aanvallen van collega-coureurs en leden van zijn eigen team, nadat er onrust was ontstaan na de crash bij de herstart in Bakoe.

In de video spreekt de Argentijn allereerst zijn dankbaarheid uit richting zijn supporters, voordat hij overgaat tot de kern van zijn verhaal. "Er is iets heel belangrijks waarover ik met jullie moet praten. Dat had ik een tijd geleden al moeten doen. Het is iets dat we moeten veranderen en verbeteren", trapt Colapinto af. "Ik zal altijd dankbaar zijn en voel me echt bevoorrecht dat jullie er vanaf het begin bij zijn geweest. Voor alle steun die jullie me geven, hoe jullie me helpen om resultaten te behalen en me stimuleren om altijd voor meer te gaan."

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Colapinto spreekt fans aan op online haat

Volgens Colapinto slaat een deel van zijn aanhang door in de manier waarop zij zich online gedragen richting anderen in de paddock, al noemt hij daarbij geen specifieke namen of incidenten: "Maar soms gaan we te ver. In plaats van mij te steunen, bekritiseren en vallen we andere coureurs aan, andere collega's, mijn teamgenoten, mijn monteurs, mijn engineers: de mensen met wie ik iedere dag samenwerk", klinkt het bij de Alpine-coureur.

Met zijn oproep hoopt de coureur zijn achterban duidelijk te maken dat de vijandige berichten juist tegen hem werken wat betreft zijn positie in de Formule 1. Hij vervolgt: "Ik weet dat jullie denken dat jullie me verdedigen, maar jullie doen juist het tegenovergestelde. Jullie helpen mij niet, en mijn toekomst ook niet. Ik wil echt dat jullie begrijpen dat we dit samen moeten veranderen. We moeten proberen om als samenleving beter te worden. Om mij te helpen beter te presteren, mijn dromen te blijven waarmaken en punten te blijven scoren, heb ik jullie nodig om dit samen te stoppen."

Crash in Bakoe en dreigement Briatore

De videoboodschap is het gevolg van de nasleep van de Grand Prix op het stratencircuit van Bakoe eerder dit najaar. Bij een herstart achter de safety car verremde Colapinto zich bij het ingaan van de eerste bocht, waarbij hij zowel zijn teammaat Pierre Gasly als McLaren-coureur Lando Norris meenam en alle drie de auto's uitvielen. Na die klapper kreeg Norris op X en Instagram duizenden boze reacties over zich heen, waarvan sommige homofobe taal bevatten. De Brit had vlak na zijn uitvalbeurt, nog voordat hij de beelden terug had gezien, geroepen om een schorsing voor Colapinto. Later bood Norris zijn excuses aan voor die uitspraken en lieten beide coureurs weten hun meningsverschil te hebben bijgelegd. Volgens Colapinto had Norris waarschijnlijk vooral uit emotie gereageerd. In zijn video neemt de Argentijn de schuld voor het incident bij de herstart in Bakoe op zich en geeft hij aan dat hij zelf eveneens veel haatberichten heeft ontvangen.

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat online reacties vanuit de achterban voor spanningen rondom de renstal zorgden. Na een incident tussen beide teamgenoten tijdens de Grand Prix van Spanje in Madrid kregen Gasly en zijn familie ook al te maken met online misbruik en bedreigingen richting zijn familie. Gasly liet destijds optekenen dat kritiek bij topsport hoort, maar dat bedreigingen aan het adres van familieleden of partners onacceptabel zijn. Alpine-adviseur Flavio Briatore dreigde eind september zelfs de interviews van Colapinto met de Argentijnse televisie en media te schrappen als de beledigingen richting Gasly niet zouden stoppen. Ook na het incident in Bakoe kwam Alpine met een verklaring naar buiten waarin het team de online bedreigingen en haat veroordeelde.

Afstand van sociale media

Om zich niet te laten afleiden door alle online ophef heeft Colapinto, die net als Gasly door Alpine ook voor 2027 is vastgelegd en afgelopen zondag in Singapore net als zijn teammaat de eindstreep niet haalde, inmiddels zelf maatregelen genomen: "Een tijdje geleden heb ik de beslissing genomen om afstand te nemen van sociale media, om een pauze te nemen en me te richten op wat voor mij echt belangrijk is: mijn droom en mijn sportieve carrière", zo legt de coureur uit.

Ondanks zijn stap terug van de sociale kanalen vraagt hij zijn fans om op een positieve manier achter de Franse renstal te blijven staan in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. "Ik wil dat jullie het team blijven steunen en dat jullie mij blijven steunen. Ik weet zeker dat we samen geweldige resultaten kunnen behalen", vertelt Colapinto, die zijn videoboodschap afsluit met een dankwoord: "Laten we elkaar steunen, in goede en slechte tijden. Vanuit de grond van mijn hart: bedankt voor jullie begrip, voor jullie steun en dat jullie er altijd zijn."