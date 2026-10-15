Max Verstappen heeft teruggeslagen naar diverse voormalig Formule 1-coureurs, waaronder Damon Hill, die eerder kritiek hadden op zijn negatieve houding richting het nieuwe F1-reglement. In gesprek De Telegraaf laat de 29-jarige Nederlander optekenen dat veel analisten zich totaal niet inlezen in hoe de krachtbronnen werken en op televisie vreemde uitspraken doen.

Dit seizoen is er een nieuw technisch reglement ingevoerd in de Formule 1, wat zorgde voor een theoretische 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische batterijvermogen. Verstappen was vanaf het eerste moment niet te spreken over het eindresultaat van deze regels en vergeleek het racen dit jaar al met 'Formula E on steroids' en 'Mario Kart'. De viervoudig wereldkampioen dacht er in een eerder stadium zelfs aan om de helm aan de wilgen te hangen en gaf de afgelopen dagen toe dat hij destijds dicht bij een definitief vertrek uit de koningsklasse zat.

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Ommezwaai van Hill

Het ongezouten commentaar van de Red Bull-kopman kwam hem eerder dit jaar op felle kritiek te staan van verschillende oud-coureurs. Zo liet Hill, die zich in 1996 tot wereldkampioen kroonde, in april nog optekenen dat Verstappen er beter een punt achter kon zetten of een pauze moest inlassen als hij geen plezier meer uit de sport haalde. De Brit leek na de recente Grand Prix van Maleisië, waar een groot deel van het veld tijdens de formatieronde bijna stilviel door softwarestoringen, echter bij te draaien op sociale media.

In zijn bericht op sociale media schreef Hill: "Over F1, AI, hybrides en algoritmes zal de bijdrage van de kunst van de coureur met de tijd worden verminderd of zelfs minimaal relevant worden. Ik zeg dit als iemand die bij Williams heeft gewerkt aan het ontwikkelen van rijhulpmiddelen. Dus, is dit wat we willen? Het is de brandende vraag."

Als Verstappen gevraagd wordt naar die schijnbare omslag van de oud-wereldkampioen, haalt hij flink uit naar hoe veel voormalig coureurs hun oordeel klaar hebben liggen: "Ja, maar weet je wat het probleem is met veel ex-coureurs? Ze lezen zich helemaal niet in over de nieuwe reglementen. Dus ze weten niet waar de motor over gaat en precies hoe die werkt. En dan worden ze op televisie ernaar gevraagd, en soms komen er heel vreemde antwoorden uit", klinkt het. "Dat is het grootste probleem. Het geldt niet voor iedereen, maar wel voor een aantal van hen."

FIA en Formule 1 passen vermogensverdeling aan

De Limburger benadrukt dat hij zijn aanhoudende kritiek op de reglementen nooit heeft geuit om zieltjes te winnen in de paddock, maar enkel om aan te stippen wat er volgens hem mis is met de huidige generatie wagens. Hij vervolgt: "Ik zeg gewoon wat ik denk, wat in mijn ogen fout is en wat er beter kan. Soms krijg ik daarvoor kritiek van bepaalde mensen, of zeggen zij dat ze niet begrijpen wat ik bedoel. Maar uiteindelijk zal duidelijk worden of iets goed of slecht is. Dat duurt soms alleen wat langer dan andere keren."

De FIA en de Formule 1, onder aanvoering van topman Stefano Domenicali, zijn inmiddels begonnen met het aanpassen van de vermogensverdeling in het voordeel van de verbrandingsmotor. Voorafgaand aan de race in Miami werd er al een kleine wijziging doorgevoerd die door Verstappen nog werd bestempeld als een 'tickle', maar op 23 juni gaf de autosportbond groen licht voor aanpassingen waarmee stap voor stap afscheid wordt genomen van de huidige balans. Het doel is om die verhouding in 2027 naar 58/42 te brengen en in 2028 naar 60/40 ten gunste van de verbrandingsmotor. Daarmee moeten coureurs tijdens de kwalificatie weer langer voluit kunnen gaan en minder bezig zijn met energiebeheer.