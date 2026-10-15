Verstappen kan enorme slag slaan in triple header F1: "Die races kan hij echt winnen"

Formule 1-journalist Jan Bolscher denkt dat Max Verstappen tijdens de aankomende Amerikaanse triple header goede kans maakt om nog meer overwinningen aan zijn totaal toe te voegen. In de podcast GPFans Raceteam wijst de verslaggever vooral naar de Grands Prix van Mexico en Brazilië: twee banen waar de Red Bull Racing-coureur in het verleden tal van successen boekte en zijn opmars in het wereldkampioenschap kracht bij kan zetten.

Verstappen verkeert momenteel in een uitstekende vorm. Afgelopen weekend wist de kopman van de Oostenrijkse renstal zowel de sprintrace als de hoofdrace van de Grand Prix van Singapore op zijn naam te schrijven, waarmee hij voor het eerst in zijn loopbaan op het stratencircuit wist te winnen. Na een korte pauze wordt het Formule 1-seizoen over anderhalve week hervat met drie races achter elkaar: de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin (23 tot en met 25 oktober), de Grand Prix van Mexico-Stad (30 oktober tot en met 1 november) en de Grand Prix van São Paulo (6 tot en met 8 november).

Artikel gaat verder onder video

Verstappen boekte veel succes in Mexico en Brazilië

Volgens Bolscher liggen er voor de Nederlander vooral tijdens de laatste twee raceweekenden van het drieluik volop kansen. "Brazilië en Mexico zijn met name wel echt circuits waar Verstappen graag rijdt. Als de auto dan een beetje meewerkt, is dat natuurlijk wel een hele goede combinatie", klinkt het. De statistieken op beide circuits geven daar ook alle aanleiding toe. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad kwam Verstappen in zijn carrière al vijf keer als eerste over de streep (2017, 2018, 2021, 2022 en 2023) en pakte hij één keer pole position. Ook op het Autódromo José Carlos Pace in Interlagos kan de Red Bull-coureur uitstekende cijfers overleggen met drie zeges: in 2019 en 2023 vanaf de eerste startplaats en in 2024 na een inhaalrace vanaf de zeventiende plek op de grid. Afgelopen jaar wist hij in Brazilië vanuit de pitstraat bovendien nog naar de derde stek op het podium te rijden.

Tweede plaats in het wereldkampioenschap in zicht

Dankzij zijn goede reeks met de RB22-bolide klimt Verstappen rap omhoog op de ranglijst. Na zeventien van de drieëntwintig verreden races bezet hij met 221 punten, twee Grand Prix-overwinningen en negen podiumplekken de vierde plaats in het coureurskampioenschap. De achterstand op de derde plek van Ferrari-coureur Lewis Hamilton (229 punten) en de tweede plaats van Mercedes-coureur George Russell (238 punten) bedraagt nog maar respectievelijk acht en zeventien punten. Bolscher laat over de kansen van de Nederlander dan ook optekenen: "De tweede plaats in het wereldkampioenschap is helemaal niet zo gek meer."

Opluchting bij WK-leider Antonelli

Waar de tweede plek binnen handbereik ligt, is koploper Andrea Kimi Antonelli nog altijd ver uit het zicht. De Mercedes-coureur gaat aan de leiding in het kampioenschap met 340 punten na acht zeges en veertien podiumplaatsen. Daarmee heeft hij een voorsprong van 102 punten op teammaat Russell en 119 punten op Verstappen. Antonelli kan in Austin zelfs zijn eerste wereldtitel al binnenhalen als hij de race wint, Russell als negende of lager over de streep komt en Hamilton niet hoger eindigt dan de vijfde plek.

Met de huidige vorm van Red Bull Racing in het achterhoofd mag de jonge Italiaan volgens Bolscher blij zijn dat hij eerder dit jaar al zo'n groot gat heeft geslagen. "Antonelli had nog een mooie quote dat hij blij is dat Verstappen op grote afstand staat, omdat het anders heel eng zou worden in de slotfase van het seizoen", zo vertelt Bolscher. Hij vervolgt: "Het laatste wat je nu wil als Antonelli zijnde, is een ontketende Verstappen vlak achter je in de tussenstand. Maar het is een knappe opmars van Max, en ik denk dat er nog wel wat overwinningen bijkomen dit seizoen."