Max Verstappen zal volgend weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin aan de start verschijnen met een speciale helm én een eenmalig, volledig wit racepak van Red Bull Racing. De Nederlander en zijn team hebben de nieuwe designs donderdagmiddag onthuld in aanloop naar de achttiende ronde van het Formule 1-seizoen op het Circuit of the Americas.

Verstappen deelt via X de eerste beelden van zijn aangepaste helm voor het raceweekend in Texas. "Op weg naar Texas. Ik kom met deze speciale helm naar Austin!" zo laat de Red Bull-coureur weten, waarbij hij meteen aangeeft dat de schaalmodellen te koop zijn: Eerder dit seizoen reed de Limburger tijdens de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort ook al met een speciaal helmontwerp, dat toen geïnspireerd was op Delfts blauw.

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Witte racepakken

Niet alleen de helm van Verstappen krijgt een ander uiterlijk, ook Red Bull Racing kiest voor een opvallende look op het Circuit of the Americas. Het team heeft donderdag laten weten dat zowel Verstappen als teamgenoot Isack Hadjar tijdens het hele weekend in Austin in een eenmalig, volledig wit racepak zal rijden. Normaal gesproken bestaat de standaardkleding van de renstal dit seizoen uit een blauw ontwerp met rode accenten, maar de speciale pakken voor Texas zijn dus wit. Naast de witte pakken voor Verstappen en Hadjar heeft de renstal ook een aparte merchandisecollectie uitgebracht. Onder de fans klinkt inmiddels de wens om ook de wagen van dezelfde witte kleuren te voorzien, al houdt Red Bull voorlopig nog in het midden of de RB22 daadwerkelijk een bijpassende livery krijgt.