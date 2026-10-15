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Verstappen — Foto: © Max33Verstappen

Red Bull en Verstappen presenteren witte helm en racepakken richting COTA

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen zal volgend weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin aan de start verschijnen met een speciale helm én een eenmalig, volledig wit racepak van Red Bull Racing. De Nederlander en zijn team hebben de nieuwe designs donderdagmiddag onthuld in aanloop naar de achttiende ronde van het Formule 1-seizoen op het Circuit of the Americas.

Verstappen deelt via X de eerste beelden van zijn aangepaste helm voor het raceweekend in Texas. "Op weg naar Texas. Ik kom met deze speciale helm naar Austin!" zo laat de Red Bull-coureur weten, waarbij hij meteen aangeeft dat de schaalmodellen te koop zijn: Eerder dit seizoen reed de Limburger tijdens de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort ook al met een speciaal helmontwerp, dat toen geïnspireerd was op Delfts blauw.

Witte racepakken

Niet alleen de helm van Verstappen krijgt een ander uiterlijk, ook Red Bull Racing kiest voor een opvallende look op het Circuit of the Americas. Het team heeft donderdag laten weten dat zowel Verstappen als teamgenoot Isack Hadjar tijdens het hele weekend in Austin in een eenmalig, volledig wit racepak zal rijden. Normaal gesproken bestaat de standaardkleding van de renstal dit seizoen uit een blauw ontwerp met rode accenten, maar de speciale pakken voor Texas zijn dus wit. Naast de witte pakken voor Verstappen en Hadjar heeft de renstal ook een aparte merchandisecollectie uitgebracht. Onder de fans klinkt inmiddels de wens om ook de wagen van dezelfde witte kleuren te voorzien, al houdt Red Bull voorlopig nog in het midden of de RB22 daadwerkelijk een bijpassende livery krijgt.

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Tussenstop in Portimão

Voordat Verstappen afreist naar de Verenigde Staten, staat er komend weekend eerst nog een uitstapje buiten de koningsklasse voor hem op het programma. Dit weekend komt de Nederlander namelijk in actie op het circuit van Portimão in Portugal voor de GT World Challenge Europe, waar hij namens zijn eigen team Verstappen Racing achter het stuur kruipt van een Mercedes-AMG GT3. Een week later gaat de coureur in Austin de baan op om zijn sterke reeks op het Circuit of the Americas voort te zetten. Na overwinningen in 2021, 2022 en 2023 en een derde plek in 2024, wist hij vorig jaar in Texas vanaf poleposition zowel de sprintrace als de hoofdrace te winnen. Over zijn vorm valt natuurlijk ook niet te klagen: Verstappen won de laatste twee races in Maleisië en Singapore en reist vol vertrouwen af naar zijn geliefde COTA.

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