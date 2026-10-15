Verstappen-AMG tweede op testdag na eerste officiële GT World Challenge-meters van Max

Max Verstappen heeft zijn eerste officiële meters gemaakt in de GT World Challenge Europe powered by AWS. Tijdens de test van de donderdag, de zogeheten Paid Test Session, werd de Mercedes-AMG van Verstappen Racing tweede dankzij de vaste coureur Chris Lulham. De viervoudig wereldkampioen zelf concentreerde zich vooral op het verzamelen van data op het Autódromo Internacional do Algarve.

Het Endurance Cup-weekend in Portimão is van start gegaan met een testsessie van twee uur. 60 van de 61 auto's namen deel en alleen de Lamborghini van Grasser Racing Team bleef in de garage staan. Er waren weinig incidenten te melden, om precies te zijn eentje: Alex Malykhin was de grindbak in gespind in bocht 15, maar de Pure Rxcing-Porsche was onbeschadigd. Een boel coureurs kleurden niet binnen de lijntjes, met meer dan tien stop-and-go penalty's als gevolg van de track limit-overschrijdingen. De auto moet dan ten minste tien minuten stil blijven staan in de pits als straf.

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Verstappen Racing klokt tweede tijd

Fabian Schiller was het snelst halverwege de testsessie. De coureur die de GetSpeed-Mercedes-AMG deelt met Ralf Aron en Maxi Götz klokte een 1:42.974 in de openingsfase. Lulham ging richting de tweede positie aan het einde van het eerste van twee uur. Met een 1:43.076 kwam de jonge Brit 0.102 seconden tekort op Schiller. Arjun Maini werd samen met Thomas Drouet en Fabio Scherer in de Haupt-Mustang derde met een 1:43.102.

De top drie veranderde in de tweede helft van de test niet en dus bleef Verstappen Racing derde. Ben Barnicoat was als eerste achter het stuur gekropen, overhandigde de bolide over aan Lulham, en Verstappen maakte de sessie af. De snelste tijd van de laatstgenoemde was een 1:43.203. Deze kwam in zijn allerlaatste pushlap van de donderdagtest, maar Verstappen Racing heeft duidelijk gemaakt dat de Nederlander vooral bezig zijn met het verzamelen van data.

In de slotfase kwamen de Eastalent-Audi van Verstappens Nürburgring-rivaal Christopher Haase, Simon Reicher en Markus Winkelhock naar voren. Deze eindigde de test als vierde voor de Garage 59-McLaren van Jack Hawksworth, Joseph Loake en Dean Macdonald.

© SRO/JEP

Hoe deden de Nederlanders het?

Er doen naast Max Verstappen nog zeven andere Nederlanders mee. Robert de Haan werd twaalfde in de testsessie met de Paradine-BMW, drie plaatsen voor de Boutsen VDS-Porsche van Morris Schuring. Maxime Oosten vinden we in de andere Haupt-Mustang en doet mee aan de Silver Cup. Hij werd 36e algemeen in de testsessie. Huub van Eijndhoven was de snelste man in de Herberth-Porsche en eindigde als 43e algemeen. Dante Rappange is op P57 terechtgekomen met de Optimum-McLaren voor zijn broer Jop Rappange, die de KPX Motorsport-BMW deelt met landgenoten Yelmer Buurman en Nigel Schoonderwoerd.

Loek Hartog vinden we ook op de tijdenlijst, maar hij heeft laten weten dat hij hier puur als rijderscoach is voor Porsche-team Dinamic GT. Hij is eventjes achter het stuur gekropen, maar dit zijn de enige ronden die hij dit weekend rijdt.

Om 17:40 uur is er op deze donderdag nog een Bronze Test voor de amateurcoureurs, maar Verstappen doet daar niet aan mij. De vrijdag wordt een drukke dag voor hem met twee vrije trainingen en de kwalificatie.