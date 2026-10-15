Payton Westcott, coureur in de Mercedes F1 Academy, heeft zich lovend uitgelaten over Max Verstappen. De zeventienjarige Amerikaanse laat weten dat de viervoudig wereldkampioen altijd al een grote inspiratiebron voor haar is geweest en nog steeds tot haar favoriete coureurs behoort.

De jonge rijdster van PREMA Racing wijst daarbij specifiek op de onverzettelijke manier waarop de kopman van Red Bull Racing zijn duels op de baan uitvecht, maar heeft daarnaast ook oog voor zijn persoonlijkheid naast het asfalt. "Ik was altijd een grote fan van Max en dat ben ik nog steeds. Hij is een van mijn favoriete coureurs. Ik hou van zijn agressie, ik hou van zijn racestijl en ik vind hem grappig", zo vertelt Westcott, geciteerd door Pit Debrief.

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Verleden bij Van Amersfoort

De bewondering van de Amerikaanse komt niet zomaar uit de lucht vallen, aangezien zij in haar opmars richting de autosporttop gedeeltelijk in de voetsporen van de Nederlander is getreden. Vorig jaar reed het talent namelijk in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap voor Van Amersfoort Racing, het Nederlandse team waar zowel Verstappen als zijn vader Jos in de beginjaren van hun carrière voor uitkwamen. Eind vorig seizoen maakte Westcott via een wildcard in Las Vegas haar debuut in de F1 Academy met een zesde plaats in de eerste race, waarna Mercedes haar voor dit jaar vastlegde als vaste vertegenwoordiger. Dit seizoen combineert de tiener haar campagne in de volledig vrouwelijke raceklasse met een programma in de Italiaanse Formule 4 om zo extra wedstrijdritme op te doen. Binnen de gelederen van de Duitse renstal wordt ze bovendien begeleid door regerend F1 Academy-kampioene Doriane Pin, die inmiddels als Development Driver aan het Formule 1-team is verbonden en van wie Westcott het stoeltje overnam.

Pure passie

Hoewel de Amerikaanse dus in de kleuren van de grote concurrent uit Brackley rijdt, steekt ze haar waardering voor de instelling van de 73-voudig Grand Prix-winnaar niet onder stoelen of banken. Verstappen gaf recent nog aan dat zijn team bij de ontwikkeling en upgrades van de RB22 vooral moet ontwerpen wat het snelst is, een rechttoe-rechtaan benadering die naadloos aansluit bij het beeld dat het jonge talent van hem heeft. Volgens de Mercedes-protegé onderscheidt de Nederlander zich in de paddock vooral doordat hij zich helemaal niets aantrekt van alle randzaken die bij de koningsklasse komen kijken. "Ik denk dat hij over het algemeen echt uit liefde voor het racen rijdt en niet voor de media, de roem of iets anders. Hij houdt gewoon van racen, en dat bewonder ik echt aan hem", zo besluit Westcott.