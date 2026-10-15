Max Verstappen komt in Portimão in actie tijdens een GT3-race met Verstappen Racing, direct na het Formule 1-weekend in Singapore. De viervoudig wereldkampioen werkt daarmee een reeks van maar liefst zeven raceweekenden op rij af en legt uit hoe zijn partner Kelly Piquet tegen dat drukke programma aankijkt.

De deelname op het Portugese Autódromo Internacional do Algarve vormt het tussenweekend tussen twee Formule 1-triple-headers aan weerszijden, wat neerkomt op een flink schema van drie Grands Prix, één GT3-evenement en opnieuw drie Grands Prix. Eerder dit jaar kroop de Nederlander naast zijn Formule 1-verplichtingen bij Red Bull Racing ook al achter het stuur voor NLS-races op de Nordschleife. In Portugal stapt de Red Bull-coureur in de Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen team om in te vallen voor de vaste rijders Dani Juncadella en Jules Gounon, die verplichtingen hebben in het WEC, en deelt hij de wagen met Chris Lulham en Ben Barnicoat.

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Begrip bij Piquet

Hoewel de kalender door het extra uitstapje in Portugal nog een stuk voller raakt, zorgt dat thuis niet voor problemen. Piquet is de dochter van drievoudig Formule 1-wereldkampioen Nelson Piquet en was afgelopen zondag nog in de paddock van het Marina Bay Street Circuit te vinden, waar Verstappen zowel de sprintrace als de Grand Prix van Singapore op zijn naam schreef. Gevraagd naar wat zijn partner ervan vindt dat hij nog meer raceweekenden aan zijn toch al volle programma toevoegt, wijst de Limburger naar haar achtergrond. "Ik denk dat het helpt dat zij uit een familie komt die veel racet", zo citeert Yahoo Sports Verstappen. "Ik denk dat zij dit veel beter kan begrijpen. Eerlijk gezegd probeer je altijd dingen te combineren, dus ook met racen kun je het misschien combineren met tijd doorbrengen met het gezin, bijvoorbeeld tijdens zo'n raceweekend."

Compromissen sluiten

Binnen dat intensieve reisschema zoeken Verstappen en zijn partner continu naar een goede balans tussen het circuit en het gezinsleven met de kinderen. "We proberen uit te zoeken wat we daar kunnen doen. Tegelijkertijd weet zij ook dat ik me goed moet voelen en gelukkig moet zijn, van beide kanten. We proberen dus altijd compromissen te vinden, van mijn kant en van haar kant, en zo veel mogelijk tijd samen door te brengen", zo verklaart de coureur, die benadrukt dat zijn vriendin zijn extra kilometers buiten de koningsklasse niet in de weg staat. "Zij vindt het niet erg. Ik denk dat ze van racen houdt. Het is niet zo dat ze er tegen is, en dat helpt."