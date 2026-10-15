Verstappen over belangrijkste les voor jonge coureurs: "Het is nooit goed genoeg"

Max Verstappen begeleidt jonge coureurs op hun weg naar de top van de autosport en drukt hen daarbij altijd op het hart dat een perfecte raceauto niet bestaat. Volgens de viervoudig wereldkampioen verschilt de balans van een wagen per bocht, waardoor rijders voortdurend moeten blijven zoeken naar ruimte voor verbetering.

Verstappen laat dat optekenen in de podcast Data and Instinct van Red Bull Racing en teampartner Rokt. De Nederlander schuift daarin aan naast teambaas en CEO Laurent Mekies en Rokt-topman Bruce Buchanan. In de tweedelige videoreeks draait het om de wisselwerking tussen technologische data en menselijk instinct bij het nemen van beslissingen in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Nooit goed genoeg

Volgens Verstappen begint de groei van jong talent bij het besef dat een goed resultaat nooit als eindpunt mag gelden: "Ik zeg altijd tegen de coureurs die ik begeleid, ook wanneer ze nog aan het begin van hun carrière staan, dat het nooit goed genoeg is. Zelfs als je wint, kun je daar natuurlijk blij mee zijn, maar je moet altijd blijven kijken naar wat er beter kan", klinkt het.

De Red Bull Racing-coureur vervolgt dat die instelling om een kritische blik op het eigen handelen achter het stuur vraagt: "Daarnaast moet je als coureur het vermogen ontwikkelen om jezelf voortdurend in twijfel te trekken en kritisch naar je eigen prestaties te kijken." Hij koppelt dat direct aan hoe het materiaal zich op het asfalt gedraagt: "Een raceauto is namelijk nooit perfect. In de ene bocht kan de balans goed zijn, terwijl die in een andere bocht misschien niet optimaal is. Dat is altijd het geval. Ik heb nog nooit een auto gehad die in elke bocht perfect was, want zo'n auto bestaat simpelweg nog niet."

Juist tijdens het racen maakt het continu blijven zoeken naar kleine marges volgens de 29-jarige Limburger het verschil ten opzichte van de concurrentie: "Ik denk dat het helpt. Iedereen probeert natuurlijk hetzelfde te bereiken. Maar het is vooral belangrijk dat je je daar tijdens het rijden bewust van bent: waar kun je nog verbeteren, waar kun je nog rondetijd winnen en waar kun je nog tijdwinst boeken?", zo zegt hij.

Samenwerking met Mekies bij Red Bull Racing

Die scherpte in de cockpit sluit naadloos aan bij de ervaringen van Mekies, die woensdag zijn contract als teambaas en CEO van Red Bull Racing verlengde tot en met 2031. De Fransman bestempelt het technische gevoel van zijn kopman als vrijwel ongeëvenaard en legt uit dat Verstappen vaak al exact aanvoelt waar de problemen met de auto zitten, nog voordat de engineers een oplossing hebben gevonden. Zo voelde de coureur tijdens de wintertests in Barcelona via het stuur al direct aan dat er iets niet in de haak was met de RB22, nog voordat de sensoren en algoritmes van het team een afwijking in de data lieten zien.

Die samenwerking heeft in het huidige Formule 1-seizoen recent twee opeenvolgende Grand Prix-zeges opgeleverd, in Maleisië en afgelopen zondag in Singapore. Na negentien verreden races staat Verstappen met 221 punten op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, achter koploper Kimi Antonelli (340 punten), George Russell (238 punten) en Lewis Hamilton (229 punten). Afgelopen jaar wist de Nederlander in de titelstrijd nog een achterstand van 104 punten op Oscar Piastri weg te poetsen, al kwam hij destijds op de streep twee punten tekort ten opzichte van Lando Norris.