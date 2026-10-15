Jolyon Palmer is van mening dat Charles Leclerc afgelopen zondag bij de start van de Grand Prix van Singapore een uitgelezen kans heeft laten liggen om Max Verstappen voorbij te steken. Volgens de voormalig Formule 1-coureur had de rijder van Scuderia Ferrari richting de eerste bocht veel meer risico moeten nemen tegen de Nederlander, helemaal omdat de RB22 van Red Bull dit seizoen regelmatig moeizame starts kent.

Verstappen begon op het Marina Bay Street Circuit vanaf poleposition aan zijn 250ste Grand Prix-start. Een dag eerder had de viervoudig wereldkampioen ook al de sprintrace vanaf sprintpole gewonnen, waarna hij Leclerc in de reguliere kwalificatie met een voorsprong van 0,054 seconden voorbleef. Voorafgaand aan de race sprak de kopman van Red Bull Racing nog zijn zorgen uit over het gevoel bij het terugschakelen en de starts van de RB22, een probleem dat binnen de renstal als prioriteit geldt. De Nederlander wist dat het behouden van de koppositie in de eerste meters van groot belang was voor zijn kansen op de overwinning. Toen de lichten uitgingen kwam Leclerc vanaf de tweede plek op de grid beter van zijn plek en dook hij aan de binnenkant naast zijn rivaal. De Monegask koos uiteindelijk echter voor de veilige weg en sloot aan op de tweede stek, een openingsfase die in de F1 Nation-podcast uitgebreid wordt besproken.

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Palmer kritisch op voorzichtige Leclerc

Volgens Palmer, die als analist werkt bij F1TV en vaste co-host is van de podcast, liet de Ferrari-coureur zich op dat beslissende moment te eenvoudig aftroeven: "Hij zat al ver naast Max aan de binnenkant, en op dat moment moet je eigenlijk gewoon hetzelfde rempunt aanhouden als hij", klinkt het vanuit de Brit.

De voormalig Formule 1-coureur ziet een vast patroon in hoe Verstappen zijn plek aan de buitenkant verdedigt of aanvalt en vervolgt: "Max hanteert aan de buitenkant altijd dezelfde aanpak: hij laat wat ruimte en gooit de auto er gewoon in. Dat doet hij keer op keer. En als het misgaat, rijdt hij gewoon rechtdoor via de uitloopstrook en komt hij waarschijnlijk weer vóór zijn tegenstander de baan op. Vervolgens beweert hij dat hij van de baan werd geduwd. Hij heeft dit al zo vaak laten zien."

Met dat in het achterhoofd had Leclerc volgens de analist dan ook niet moeten wijken bij het aanremmen voor de eerste bocht: "En dat is precies wat je moet doen. Charles remde gewoon te vroeg, terwijl Max het perfect inschatte. Voor Leclerc was het ergste scenario geweest dat ze allebei door de uitloopstrook waren gereden, maar dat risico was het waard geweest", aldus Palmer. Nadat Verstappen de leiding in de eerste bocht wist vast te houden, kwam zijn allereerste overwinning in Singapore in het restant van de avond ondanks wat haperingen met de boordradio niet meer in gevaar. Leclerc kwam uiteindelijk met een achterstand van 7,335 seconden als tweede over de streep.

Discussie met Hinchcliffe over positie op het asfalt

Voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe, die eveneens te gast is in de podcast, plaatst een kanttekening bij de kritiek op de coureur van Scuderia Ferrari. De analist van F1TV en FOX Sports geeft aan dat Leclerc in een erg lastige hoek zat en dat Verstappen de situatie in de eerste meters gewoonweg uitstekend uitspeelde.

Palmer kan zich deels vinden in die lezing en erkent de kwaliteiten van de Red Bull-coureur in onderlinge duels, maar blijft bij zijn mening over de lastige positie van zijn uitdager: "Ja, dat moet je hem ook nageven. Als er één coureur is die ontzettend moeilijk in te halen is, dan is het Max wel", zo reageert hij op Hinchcliffe. "Aan de binnenkant naar de pitmuur worden gedrukt, is een verschrikkelijke positie om in te zitten, omdat je dan over het vuile gedeelte van de baan rijdt. Dat is dus bepaald geen prettige situatie voor Charles."

Eerdere gevechten met Piastri in Djedda en Imola

Toch onderstreept de voormalig Formule 1-coureur dat rivalen geen enkele ruimte mogen laten wanneer zij wiel-aan-wiel vechten met de huidige nummer vier van het wereldkampioenschap. Hij vervolgt: "Ik denk dat je daar een terecht punt maakt, maar je kunt Max simpelweg geen ruimte geven. Zodra je dat wel doet, hebben we het keer op keer zien gebeuren."