Fittipaldi: "Antonelli is een uitzonderlijke coureur en heeft Russell overtroffen"

Emerson Fittipaldi is erg onder de indruk van de razendsnelle ontwikkeling en mentale weerbaarheid van Kimi Antonelli. Volgens de voormalig wereldkampioen helpen moderne data en elektronica jonge coureurs vandaag de dag weliswaar sneller naar een hoog niveau, maar beschikt de twintigjarige Mercedes-coureur over het zeldzame natuurlijke talent om onder maximale druk te presteren en zijn ervaren teammaat George Russell de baas te zijn.

Antonelli is dit Formule 1-seizoen bezig aan een indrukwekkende opmars. De jonge coureur uit Bologna rijdt zijn debuutjaar in dienst van de Duitse grootmacht, maar gaat na achttien verreden Grands Prix al soeverein aan de leiding in het wereldkampioenschap. Afgelopen zondag kwam hij in Singapore nog als derde over de streep op het stratencircuit, waarmee zijn puntentotaal inmiddels op 340 staat. Daarmee heeft hij een gat van maar liefst 102 punten geslagen naar achtervolger en teamgenoot Russell, die 238 punten achter zijn naam heeft staan. Met nog zes raceweekenden voor de boeg kan de debutant volgend weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin zijn eerste wereldtitel al binnenhalen.

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Band met familie Antonelli en moderne elektronica

Voor Fittipaldi komt de doorbraak van de leider in het wereldkampioenschap niet uit de lucht vallen. De tweevoudig wereldkampioen volgt de verrichtingen van de Italiaan al sinds zijn jongste jaren op de voet en heeft een goede band met zijn familie en vader Marco Antonelli. Laatstgenoemde staat zelf aan het roer als eigenaar en teambaas van het GT3-raceteam Antonelli Motorsport, dat vanuit San Marino opereert en in het GT3-kampioenschap nauw samenwerkt met het team van Max Verstappen. Zodoende zag Fittipaldi al van dichtbij hoe de jonge coureur in het karten werd klaargestoomd voor het grote werk.

In gesprek met Betway laat de Braziliaan zijn licht schijnen over het jonge toptalent: "Formule 1 is veranderd, en als je naar andere professionele sporten kijkt, beginnen atleten veel jonger dan 50 jaar geleden. Kimi begon heel jong met karten bij zijn vader Marco, een geweldig persoon uit een geweldige familie in Bologna. Ik ken hen goed", klinkt het. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is het begeleiden van jonge rijders niet meer te vergelijken met vijftig jaar geleden. "Met alle analyses en elektronica die vandaag beschikbaar zijn, kun je een coureur veel eerder ontwikkelen dan in onze tijd. Het is verbazingwekkend hoeveel techniek helpt bij het ontwikkelen van een jonge coureur."

Die technische ontwikkeling past precies bij het nieuwe tijdperk dat dit jaar in de koningsklasse is aangebroken. De huidige generatie auto's is uitgerust met actieve aerodynamica ter vervanging van het oude DRS-systeem en heeft complexe krachtbronnen zonder MGU-H onder de kap liggen. Daarbij komt precies de helft van het vermogen uit de verbrandingsmotor en de andere helft uit de opgeschaalde MGU-K-elektromotor. Het doseren van die batterij-energie is van groot belang om geen vermogen te verliezen op de rechte stukken. Volgens Fittipaldi kunnen teams hun coureurs dankzij de enorme berg aan data heel gericht kneden, al blijft er een verschil tussen wat je kunt aanleren en puur talent. "Je kunt een redelijke coureur nemen, met hem werken en er een goede coureur van maken die races kan winnen. Je hebt nog steeds natuurlijk talent nodig om uitzonderlijk te zijn, maar analyses kunnen van iemand een zeer goede coureur maken", legt hij uit.

Inhaalrace vanaf P19 op Monza

Dat Antonelli over dat uitzonderlijke talent beschikt, blijkt volgens de Braziliaan wel uit de manier waarop hij zich staande houdt naast Russell. Waar de Brit voor aanvang van het seizoen werd gezien als de ervaren leider binnen Mercedes, heeft de nieuwkomer de lakens inmiddels naar zich toegetrokken. "Kimi Antonelli is een uiterst getalenteerde coureur en heeft George Russell overtroffen. Uiterst getalenteerd. Hij heeft ons laten zien dat hij onder druk kan presteren", aldus Fittipaldi.

Het beste voorbeeld daarvan zagen we vorige maand tijdens de Italian Grand Prix op het circuit van Monza. Voor het oog van zijn eigen thuispubliek moest Antonelli vanwege een gridstraf voor het wisselen van motoronderdelen vanaf de negentiende plaats aan de race beginnen. In een chaotische wedstrijd, die in de tweede ronde kort werd stilgelegd met een rode vlag na een harde klapper van Charles Leclerc in de Parabolica, baande de thuisrijder zich een weg naar voren. In de openingsfase verloor hij nog wat plekken, maar in de negenentwintigste ronde sloeg hij tijdens een Virtual Safety Car-fase op strategisch vlak toe door naar binnen te duiken voor een vers setje van de mediumband.

Op dat nieuwe rubber reed de tiener het gat naar leider Russell dicht. In de vijftigste van de drieënvijftigste ronden nam hij de koppositie definitief over, om uiteindelijk met bijna vier seconden voorsprong op zijn teammaat en voor nummer drie Verstappen als winnaar onder het zwart-wit geblokt door te rijden. Daarmee werd Antonelli de eerste Italiaanse winnaar van zijn thuisrace op Monza in zestig jaar tijd, sinds Ludovico Scarfiotti dat in 1966 presteerde. Fittipaldi vervolgt: "Op de Italiaanse Grand Prix, zijn eigen thuisrace, startte hij als 19e, maakte fantastische inhaalacties, verloor het in het eerste deel maar wist terug te vechten. Dat was een geweldige race onder enorme druk." Door die overwinning wist de jonge Italiaan zijn voorsprong in het kampioenschap destijds uit te breiden van 59 naar 66 punten.

Kwalificatieduels met Russell

Niet alleen het bandenmanagement tijdens de lange runs en zijn koelbloedigheid op zondag maken indruk, ook over de pure snelheid op zaterdag is Fittipaldi vol lof. Eind vorige maand maakte Antonelli tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe nog een zeldzaam foutje door al in het eerste deel van de kwalificatie in de muur te belanden en als zestiende te moeten starten terwijl Russell pole position pakte, maar over het hele seizoen gezien heeft de Italiaan de overhand. Zo zette hij zijn Mercedes eerder dit jaar op het uitdagende circuit van Suzuka op pole position door bijna drie tienden sneller rond te gaan dan zijn Britse teamgenoot. Daarnaast was hij op zaterdag ook in onder andere China, Miami, Monaco, Groot-Brittannië, België, Madrid en afgelopen weekend in Singapore de rapste van de twee.

Volgens Fittipaldi laat een toekomstig wereldkampioen zich juist op die beslissende momenten in de kwalificatie zien. "Elke atleet in een zeer competitieve sport die onder enorme druk presteert en wint, heeft een bijzonder talent. Hij toonde dit dit jaar tegen George Russell aan dat hij altijd in staat is om een zeer goede kwalificatieronde neer te zetten", zo vertelt de Braziliaan.

Magische ronde en ontknoping in Austin

De compactere auto's hebben dit seizoen minder neerwaartse druk, wat volgens de oud-coureur om uiterste precisie achter het stuur vraagt. Wanneer het er in het laatste deel van de kwalificatie echt om gaat, ziet Fittipaldi dat de klassementsleider niets laat liggen: "Hij gebruikt elke centimeter van de baan, rijdt de auto tot de maximale grens en duwt zichzelf tot zijn limiet. We weten dat ze maar één vliegende ronde hebben met een set banden, en om die magische ronde vele keren te kunnen herhalen, toont aan dat hij uiterst getalenteerd is", besluit Fittipaldi.

Antonelli heeft dit seizoen inmiddels acht Grand Prix-overwinningen achter zijn naam staan en reist volgende week af naar Noord-Amerika, waar van 23 tot en met 25 oktober de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin op het programma staat. Russell staat nog wel tweede in het kampioenschap, maar voelt na een uitvalbeurt in de sprintrace en een negende plaats in de hoofdrace in Singapore inmiddels de hete adem van Ferrari-coureur Lewis Hamilton (229 punten) en een sterk oprukkende Verstappen (221 punten) in zijn nek. Fittipaldi verwacht dan ook dat Antonelli zijn riante voorsprong dit seizoen gaat verzilveren met zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1.