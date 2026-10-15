Christian Horner heeft openhartig teruggeblikt op de aantijgingen die in 2024 tegen hem werden geuit en het onderzoek dat daarop volgde bij Red Bull Racing. De Brit legt uit hoe de klacht, de juridische beroepsprocedure en de constante druk vanuit de media en de concurrentie hem zowel persoonlijk als professioneel flink op de proef hebben gesteld.

In de aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2024 werd er intern door een vrouwelijke collega een klacht ingediend vanwege vermeend grensoverschrijdend en controlerend gedrag, waarna Red Bull GmbH op 5 februari 2024 een onafhankelijk onderzoek aankondigde. De zaak speelde precies op het moment dat de renstal zich achter de schermen klaarmaakte om de wereldtitels te verdedigen en tegelijkertijd druk bezig was met de ontwikkeling van een eigen motor. Horner, die in juli 2025 bij Red Bull Racing vertrok en over een week op 22 oktober zijn autobiografie 'Drive' uitbrengt, heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

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Onafhankelijk onderzoek

Om de klacht buiten de muren van het bedrijf te laten beoordelen, werd er destijds een externe en onafhankelijke King's Counsel (KC) ingeschakeld die gebonden was aan eigen statuten. Na een onderzoek van acht weken werden alle klachten ongegrond verklaard, waarna de melder gebruikmaakte van het recht om in beroep te gaan en een tweede KC de zaak opnieuw onder de loep nam. "Het was een zeer, zeer moeilijke periode. Het makkelijkste was geweest om op te geven en weg te lopen. Maar ik bleef trouw aan mijn principes en geloofde in het proces", zo verklaart Horner in Up To Speed over die maanden. "Er was een enorme onzekerheid in die periode. Ik ging door het proces, zij kwamen tot een conclusie en wezen alle beschuldigingen af. Daarna bestond uiteraard het recht op beroep. Het beroep werd ingediend, en vervolgens werd er nog een KC aangesteld om ervoor te zorgen dat het echt, echt onafhankelijk was." Dat hoger beroep werd op 8 augustus 2024 eveneens definitief afgewezen.

Lekken en gezin

Terwijl de procedures nog liepen en daags na het eerste oordeel werden er niet-geverifieerde documenten rond de zaak gelekt naar zowel de media als de overige Formule 1-teams in de paddock. Die publiciteit trok een zware wissel op het privéleven van Horner en zijn echtgenote Geri Halliwell. "Ondertussen waren er bepaalde lekken naar de media, en dat zet je gezin in de schijnwerpers en in het mediacircus. Dat was zwaar", blikt de Brit terug. "Het test je als persoon, als karakter, en de kracht van je gezin, je partner en je vrouw. Ik ben getrouwd met een zeer publieke vrouw, en Geri's steun in die periode was fenomenaal."

Steun en rivalen

Ondanks alle onrust buiten de baan en de kritiek van onder meer de CEO van sponsor Ford over de duur en de transparantie van het proces, wist Horner op het circuit de focus op de sportieve prestaties te houden en voelde hij zich gesteund door zijn eigen personeel. "We bleven ondertussen gewoon races winnen. Elke keer dat ik die rode lijn overstak toen je de garage binnenliep, was het: 'Oef.' Want ik wist dat de monteurs, de technici en de mensen in de garage mij niet veroordeelden", legt hij uit. Vanuit de rivaliserende teams in de paddock merkte hij echter een compleet andere houding. "Concurrenten ruiken zwakte, en ze blijven maar stoken, via de media en op alle mogelijke manieren, om druk uit te oefenen. Ze willen uiteindelijk dat het systeem breekt, omdat ze weten dat dat invloed heeft op de resultaten. De druk die vanuit bepaalde hoeken van de paddock kwam, was ook niet prettig. Maar je vindt in zo'n periode ook uit wie je echte vrienden zijn, en veel over jezelf."