Montoya: "Medelijden hebben met Russell is onterecht"

Juan Pablo Montoya vindt het onterecht om medelijden te hebben met George Russell na diens recente tegenslagen in de strijd om de wereldtitel. Volgens de voormalig Formule 1-coureur wordt de Brit helemaal niet benadeeld door Mercedes, maar levert teamgenoot Kimi Antonelli simpelweg het hele seizoen al beter werk af.

Russell zag zijn kansen op het wereldkampioenschap tijdens het raceweekend op het circuit van Sepang een flinke knauw krijgen. De Mercedes-coureur lag met nog vijf ronden op het bord op de derde positie toen hij tijdens een tweede safety car-fase zijn auto aan de kant moest zetten vanwege een technisch probleem aan zijn krachtbron. Waar de Brit voor de derde keer dit seizoen een uitvalbeurt moest slikken, wist Antonelli in diezelfde race als tweede over de streep te komen achter racewinnaar Max Verstappen. Door de achttien gescoorde punten van de Italiaan liep het verschil tussen de twee teamgenoten na het weekend in Maleisië direct op naar 84 punten, zo komt ter sprake in de MontoyAS-podcast.

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Gok met motorstraf pakt verkeerd uit

De uitvalbeurt in Sepang kwam Russell bovendien duur te staan, aangezien hij vanwege een noodzakelijke motorwissel een gridstraf in Singapore aan zijn broek kreeg. Voorafgaand aan dat raceweekend kreeg Montoya in zijn podcast de vraag of de Duitse grootmacht de Britse coureur wellicht benadeelt ten opzichte van zijn jongere teammaat, maar daar wil de Colombiaan niets van weten: "Nee, volgens mij wilden ze het langer rekken", klinkt het over het motorbeleid van de renstal.

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar legt uit dat Mercedes door het uitstellen van de wissel juist probeerde te voorkomen dat er later in het seizoen nog een extra straf geïncasseerd zou moeten worden. Hij vervolgt: "Als ik George was, had ik ook geprobeerd dat te doen, zoals zij hebben gedaan, en maar één straf te nemen. Begrijp je? Dat was de logische aanpak, maar ze hebben die gok genomen en die is verkeerd uitgepakt."

Vraagtekens bij updates Mercedes

Naast de problemen met de krachtbron had Mercedes in Sepang ook moeite met het nieuwe upgradepakket. Na een ontwikkelpauze vormden de nieuwe onderdelen de eerste echte aanpassing aan de wagen sinds de race in Canada, maar de gehoopte stap voorwaarts bleef aanvankelijk uit. "Het is ingewikkeld. Ik was er zelf niet bij, maar wat ik ervan heb meegekregen, is dat ze zeiden dat de auto langzamer was op de rechte stukken en niet sneller ging door de bochten", zo vertelt Montoya over de geluiden rondom de updates.

Vanwege die aerodynamische twijfels besloot de formatie het afgelopen weekend in Singapore over een andere boeg te gooien en de specificaties van beide auto's op te splitsen. Terwijl Antonelli bleef doorrijden met het nieuwe upgradepakket, keerde Russell terug naar de oudere specificatie. Vanaf de negentiende startpositie wist Russell zich in de straten van Marina Bay nog terug te knokken naar de negende plaats, wat hem twee punten opleverde. Antonelli legde achter Verstappen en Charles Leclerc beslag op de derde stek en mocht zo opnieuw naar het podium in Singapore, waardoor zijn voorsprong op zijn teamgenoot inmiddels is gegroeid naar 102 punten.

Geen medelijden met Russell

Het grote verschil tussen de twee coureurs heeft volgens Montoya alles te maken met het momentum waarin de negentienjarige klassementsleider momenteel verkeert. "Zoals ik je al heb gezegd: als je het geluk van de kampioen hebt, maakt het niet uit wat je doet. Alles lukt, alles werkt en alles gaat goed. Er is niets wat je kunt doen waardoor dat verandert", laat de oud-coureur optekenen. Wanneer tijdens het gesprek wordt aangehaald dat de situatie sneu is voor de veelvuldig door pech achtervolgde Russell, weigert de Colombiaan daarin mee te gaan: "Je kunt niet zeggen: wat sneu voor George. Hoe je het ook bekijkt, Kimi heeft het hele jaar beter werk geleverd", aldus Montoya.

Antonelli reist over anderhalve week met een totaal van 340 punten op zak af naar het Circuit of the Americas in Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Met nog zes Grands Prix te verrijden heeft de Italiaan daar een mathematische kans om zijn eerste wereldtitel veilig te stellen. Om in Texas al gekroond te worden tot wereldkampioen is hij echter wel afhankelijk van wat zijn directe achtervolgers doen en moet hij zien te voorkomen dat Russell (238 punten), Ferrari-coureur Lewis Hamilton (229 punten) en Verstappen (221 punten) te veel punten binnenhalen.