Haas heeft de 21-jarige Braziliaan Rafael Câmara gekozen als vaste Formule 1-coureur voor het seizoen van 2027. Oliver Bearman staat door de hele situatie - en zijn huidige contract - voor een cruciaal seizoen met het oog op het Ferrari-zitje van Lewis Hamilton, meldt AutoRacer.it.

Aan de aanstelling bij het team van eigenaar Gene Haas ging een flinke afweging vooraf tussen verschillende kandidaten. Naast Leonardo Fornaroli waren ook Jack Doohan en Ryo Hirakawa in beeld voor het felbegeerde zitje. Câmara wist de teamleiding in augustus echter definitief te overtuigen tijdens testdagen met oudere Formule 1-bolides op het circuit van Portimão in Portugal. Volgens teambaas Ayao Komatsu gaf puur het sportieve plaatje, en dus niet de financiële steun, de doorslag nadat de regerend Formule 3-kampioen tijdens die tests als snelste uit de bus kwam. Fornaroli, die dit seizoen als reservecoureur bij McLaren geen competitieve races afwerkt om zich volledig te kunnen storten op test- en ontwikkelingswerk, maakte tijdens de evaluatie ook een goede indruk, maar greep uiteindelijk naast het racestoeltje.

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Toekomst bij Ferrari

Met de komst van de huidige koploper in het Formule 2-kampioenschap, die dit seizoen namens Invicta Racing al 207 punten wist te verzamelen en bovendien de hoofdraces in Barcelona, Spa-Francorchamps en Bakoe op zijn naam schreef, beschikt Haas volgend jaar over twee talenten uit de opleiding van Ferrari. Deze line-up een cruciale graadmeter vormt voor de leiding in Maranello. Beide coureurs kunnen zo namelijk onder gelijke omstandigheden worden beoordeeld op hun prestaties, consistentie en groeivermogen. Voor Bearman staat er in 2027 dan ook veel op het spel. De Brit wordt gezien als een van de kandidaten voor een stoeltje bij de Italiaanse hoofdmacht in 2028, al zal hij die ambities volgens wel moeten waarmaken door de Amerikaanse renstal naar sterke resultaten te leiden en zijn nieuwe teamgenoot achter zich te houden.

Contractrecht Bearman

De contractuele situatie van Bearman zorgt er ondertussen voor dat de top van de Scuderia te maken heeft met een harde deadline. Ferrari heeft de rechten op de jonge Brit namelijk tot het einde van 2027 in handen. Mocht de Italiaanse formatie hem voor het seizoen van 2028 geen racestoeltje bij het hoofdteam kunnen bieden, dan is de huidige Haas-coureur vrij om elders op de grid te tekenen. De onderlinge strijd bij Haas hangt bovendien direct samen met de toekomst van Hamilton bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen bevestigde eerder dit jaar tijdens het raceweekend in Canada dat zijn contract in ieder geval tot eind 2027 doorloopt, al gaan er in de wandelgangen ook onbevestigde geruchten over een optie om langer door te rijden tot en met 2028. Wie er op termijn naast Charles Leclerc komt te rijden, is dan ook nog altijd geen uitgemaakte zaak. Die keuze hangt direct af van wat Hamilton besluit te doen en hoe Bearman en Câmara zich volgend jaar bij het Amerikaanse klantenteam weten te ontwikkelen.