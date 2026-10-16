Ben Barnicoat, Chris Lulham en Max Verstappen hebben zich als vijftiende gekwalificeerd voor de Endurance Cup-seizoensfinale van de GT World Challenge Europe powered by AWS. De eerstgenoemde laat van zich horen en legt uit dat Mercedes-AMG Team Verstappen Racing net naast de ideale afstelling van de auto heeft gegrepen.

De kwalificatie op het Autódromo Internacional do Algarve bestond uit drie verschillende sessies, dus elke coureur kwam aan bod. Barnicoat begon met P21 in Q1 na een foutje in de laatste bocht, voordat Lulham zestiende werd in Q2 en Verstappen veertiende in Q2. Hun gemiddelde tijd was goed voor de vijftiende startplaats. "Het was een lastige sessie", gaf Barnicoat na afloop toe. "We hadden het gevoel dat we net wat snelheid tekortkwamen. We stonden weliswaar vrij hoog in de tijdenlijsten [in de vrije training], maar niemand van ons was echt tevreden. We hebben het één en ander geprobeerd, maar dat pakte niet helemaal uit zoals verwacht. Er waren veel vonken te zien, zoals iedereen op tv zag, en de auto stuiterde behoorlijk op de rechte stukken. Ik denk dus dat we de afstelling net niet helemaal goed voor elkaar hadden."

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Optimisme ondanks teleurstellende kwalificatie

"In dit soort endurance-races is het pas voorbij, wanneer de zwart-witgeblokte vlag valt.", vervolgde Barnicoat in Portimão. "We hebben een geweldige rijdersbezetting en een fantastisch team. Ik geloof er nog steeds in dat we het morgen voor elkaar kunnen krijgen. Max en Chris verkeren allebei in sterke vorm, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het morgen goed komt. Het ging even niet helemaal zoals gepland, maar we weten wat er misging en hoe we dat kunnen verbeteren. We zijn allemaal winnaars, en we hebben een viervoudig wereldkampioen in onze gelederen. Morgen gaan we er vol tegenaan en proberen we naar de kop van het veld te komen."

De Brit wilde nog niet onthullen wie de start, wie de middelste stint en wie de finish doet in de Verstappen Racing-bolide.