Max Verstappen in GT World Challenge: dit is hoe laat en waar je de trainingen en de race ziet

Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de GT World Challenge Europe powered by AWS. De vrije trainingen, kwalificatie en de race van de Endurance Cup op het Autódromo Internacional do Algarve zijn allemaal live en gratis te volgen. GPFans legt uit waar en wanneer.

Verstappen valt als reservecoureur in bij zijn eigen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Jules Gounon en Dani Juncadella hebben namelijk verplichtingen bij de 6 Hours of Barcelona in het FIA World Endurance Championship. Het gaat om een verplaatste race na de afgelasting van de Qatar 1812km en de clash tussen het WEC en de GT World Challenge kwam dus als een verrassing. Verstappen heeft zichzelf neergezet naast zijn vaste coureur Chris Lulham en ze worden vergezeld door Ben Barnicoat, een bekend gezicht van 2 Seas Motorsport, het team dat de Verstappen Racing-bolide runt.

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Waar en wanneer zijn de sessies en de race te zien?

Tijdens de Paid Test Session op de donderdag maakte Verstappen al zijn eerste meters als GT World Challenge-debutant. De door Red Bull en Viaplay gesteunde Mercedes-AMG eindigde als tweede in de tijdenlijst dankzij Lulham.

Op de vrijdag worden twee vrije trainingen van ieder anderhalf uur gehouden. Vrije Training 1 staat al om 8:45 uur lokale tijd (9:45 Nederlandse tijd) op de planning, terwijl Vrije Training 2 van start zal gaan om 12:45 uur (13:45 NL-tijd). De kwalificatie begint om 17:55 uur (18:55 NL-tijd), waarbij de sessie verdeeld is in drie segmenten, zodat iedere coureur aan bod komt. Elk segment is weer verdeeld over twee groepen (één met de Pro-klasse en de Gold Cup en de ander met de Silver Cup en de Bronze Cup) om het verkeer te minimaliseren. Er doen namelijk maar liefst 61 GT3-auto's mee.

De race van zaterdag wordt half in het donker verreden tussen 17:00 en 20:00 uur lokale tijd (tussen 18:00 en 21:00 NL-tijd).

De vrije trainingen worden op Ziggo Sport 3 uitgezonden en de kwalificatie op Ziggo Sport 1. De race is weer te zien op Ziggo Sport 3. Heb je geen Ziggo Sport? Geen zorgen! Alle sessies zijn live en gratis te vinden op het officiële YouTube-kanaal GTWorld.