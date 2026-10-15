Nico Rosberg is vol lof over het huidige seizoen van Kimi Antonelli en vindt zelfs dat de jonge Italiaan op 'Michael-Schumacher-niveau' presteert. De analist ziet hoe de coureur van Mercedes rechtstreeks afstevent op zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse, zo laat hij weten in gesprek met RTL en Sky.

Met nog zes Grands Prix voor de boeg en maximaal 150 te verdelen punten heeft Antonelli een riante voorsprong van 102 punten opgebouwd op teamgenoot George Russell. De 20-jarige klassementsleider staat op een totaal van 340 punten, terwijl de Brit volgt op 238 punten. Door dat grote gat kan de Italiaan volgend weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin al gekroond worden tot wereldkampioen. Afgelopen zondag liep het verschil tussen de twee kemphanen nog verder op tijdens de Grand Prix van Singapore. Antonelli eindigde na fraaie inhaalacties op Lando Norris en Lewis Hamilton als derde op het podium, terwijl Russell na een motorwissel vanaf de negentiende startplek moest komen en bleef steken op de negende positie.

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Ommekeer bij Mercedes

De verhoudingen binnen de Duitse formatie zijn daarmee in een jaar tijd volledig op zijn kop gezet. In zijn debuutjaar sloot Antonelli het kampioenschap met 150 punten nog af als zevende en moest hij binnen het team duidelijk zijn meerdere erkennen in Russell, die destijds 319 punten bij elkaar wist te rijden. Voorafgaand aan het huidige seizoen werd Russell door veel kenners dan ook aangewezen als dé grote favoriet voor de titel. Zelfs Rosberg had niet zien aankomen dat de jonge Italiaan dit jaar intern de overhand zou hebben en inmiddels al acht Grands Prix op zijn naam heeft staan. "Na het vorige jaar, waarin hij het ontzettend moeilijk had, had niemand gedacht dat hij zo geniaal zou rijden", zo verklaart de 41-jarige Duitser. "Hij is de enige die constant vooraan staat."

Factor Verstappen

Hoewel de lofzang voor Antonelli groot is, blijft Max Verstappen in de ogen van Rosberg de absolute maatstaf op de grid. De Nederlander domineerde afgelopen weekend in Singapore door tijdens zijn 250e Grand Prix-start zowel de sprintrace als de hoofdrace vanaf poleposition naar zijn hand te zetten, wat hem zijn 73e overwinning uit zijn loopbaan en zijn allereerste zege op het Marina Bay Street Circuit opleverde. Verstappen staat met 221 punten op de vierde plek in het kampioenschap en kijkt tegen een achterstand van 119 punten aan, maar geldt volgens de oud-wereldkampioen wel als de grote favoriet voor de overige races van het seizoen. "Max Verstappen is nog steeds de beste coureur in de sport", aldus Rosberg. "Zodra hij een auto heeft die hem redelijkerwijs de mogelijkheid geeft om te winnen en te domineren, dan doet hij dat ook. Maar een Antonelli kan hij niet meer inhalen."